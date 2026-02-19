24 घंटे में MP के इन 25 जिलो में हुई बारिश, आंधी-तूफान से फसलें हुई आड़ीं, सर्वे का हुआ आदेश

MP Weather Update: मध्य प्रदेश में गुरुवार के दिन फिर भारी बारिश और आंधी तूफान से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है. मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक एमपी के 25 जिलों में तेज बारिश हुई है, वहीं कई जिलों में 63 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली, जिससे कई जिलों में फसलें खेतों में आड़ीं हो गई, मौसम विभाग ने बताया कि श्योपुर समेत कई स्थानों पर गुरुवार के दिन 1 इंच तक बारिश हुई है. वहीं आने वाले 24 घंटे के लिए भी कई स्थानों पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने फसलों के खराब होने के बाद सर्वे के आदेश दिए हैं.

इन जिलों में बारिश

मौसम विभाग ने बताया कि फरवरी के महीने में मध्य प्रदेश में यह तीसरी बार है, जब मौसम का मिजाज फिर से बिगड़ा है, नया सिस्टम सक्रिए होने की वजह से फरवरी के महीने में गुरुवार के दिन सुबह से ही कई स्थानों पर तेज बारिश शुरू हो चुकी थी, जहां आंधी तूफान के साथ ओलावृष्टि भी हुई है. 24 घंटे के दौरान एमपी के 25 जिलों में बारिश हुई है, जिसमें भोपाल, उज्जैन, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, दतिया, श्योपुर, मुरैना, शिवपुरी, धार, विदिशा, राजगढ़, देवास, रतलाम, आगर-मालवा, इंदौर, सीहोर, बड़वानी, खरगोन, मंदसौर और शाजापुर जिले में तेज बारिश हुई है. इनमें सबसे ज्यादा बारिश 1 इंच श्योपुर में हुई है.

फसलों को नुकसान

बेमौसम बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को उठाना पड़ा है, ग्वालियर-चंबल, बुंदेलखंड और महाकौशल जिलों में हुई बारिश से फसलों को भारी नुकसान हुआ है. कई जिलों में फसलें पूरी तरह से बर्बाद हुई है. जबकि दानों की गुणवत्ता और पैदावार पर भी इसका असर पड़ना तय हो रहा है. कुछ इलाकों में ओलावृष्टि से भी फसलों को नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है. मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है. क्योंकि आने वाले 24 घंटे के लिए भी कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि के साथ आंधी तूफान की स्थिति बन रही है.

सर्वे के आदेश

हालांकि किसानों के लिए राहत की खबर यह है कि बेमौसम बारिश से फसलों को हुए नुकसान के लिए सरकार ने सर्वे के आदेश दिए हैं. कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना ने किसानों को आश्वस्त किया है कि संकट की इस घड़ी में सरकार किसानों के साथ है और जहां-जहां भी बारिश या ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ है, वहां पर किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा. जिले के कलेक्टरों को निर्देशित करके फसलों का सर्वे कराया जाएगा और नुकसान का सही आंकड़ा सामने आने के बाद फसलों का मुआवजा मिलेगा.

