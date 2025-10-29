Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2979674
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhउज्जैन

MP को मिलेगी बड़ी सौगात, भोपाल-उज्जैन समेत इन शहरों में शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा

Bhopal Ujjain Helicopter Service: मध्य प्रदेश के लोगों के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि अब भोपाल उज्जैन समेत प्रदेश के कई शहरों में सीधी हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने वाली है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 29, 2025, 11:05 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एमपी में शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा
एमपी में शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा

Bhopal Indore Helicopter: मध्य प्रदेश में जल्द ही 'पीएम श्री पर्यटन हेली सेवा' का संचालन शुरू होगा, जिसके तहत राजधानी भोपाल से कई शहरों के लिए सीधी हेलिकॉप्टर सेवा शुरू होगी, भोपाल से उज्जैन के लिए अब हेलिकाप्टर रवाना होंगे, जिससे यात्री आसानी से अपना सफर पूरा कर सकेंगे. माना जा रहा है कि इस सुविधा की शुरुआत नवंबर के महीने में हो जाएगी, जहां पर्यटकों और श्रद्धालुओं को एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा मिलेगी. मध्य प्रदेश में तीन चरणों में यह हेलिकॉप्टर सेवा शुरू होने वाली है. 

सीएम मोहन यादव ने दिए निर्देश 

सीएम मोहन यादव ने इसके निर्देश दिए हैं, मध्य प्रदेश स्थापना दिवस को लेकर हुई बैठक में तैयारियों की समीक्षा बैठक में बताया कि राज्य में तीन अलग-अलग क्षेत्रों के लिए हेलिकॉप्टर सेवाएं शुरू की जा रही हैं. जहां पहले चरण में भोपाल से उज्जैन, इंदौर, मांडव और ओंकारेश्वर के बीच, दूसरे चरण में नर्मदापुरम जिले का हिल स्टेशन पचमढ़ी, छिंदवाड़ा का तामिया और छतरपुर जिले का विश्व धरोहर स्थल खजुराहो और तीसरे चरण में जबलपुर से कान्हा, पेंच और पन्ना राष्ट्रीय उद्यानों तक पर्यटकों के लिए यह सुविधा शुरू होगी. मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग पर्यटकों को रहवास और स्थानीय परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध कराएगा, ताकि राज्य के धार्मिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थलों तक पहुंचना अधिक आसान हो सके. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः MP में अफसरों के ट्रांसफर पर रोक! कलेक्टर-SDM, तहसीलदार नहीं होंगे इधर से उधर

उज्जैन को मिलेगा एयरपोर्ट 

वहीं प्रदेश को जल्द एक और एयरपोर्ट की सौगात मिलने वाली है, जहां प्रदेश के नौवें एयरपोर्ट के रूप में उज्जैन एयरपोर्ट के अनुबंध से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं भी 1 नवंबर तक पूरी हो जाएगी, इसके बाद मालवा क्षेत्र में हवाई कनेक्टिविटी को नया आयाम मिलेगा. उज्जैन में सिंहस्थ से पहले तक एयरपोर्ट से जुड़े सभी काम पूरे करने की दिशा में काम चल रहा है, ताकि जल्दी से जल्दी यहां से उड़ानों का संचालन शुरू हो, जिसके लिए सीएम मोहन यादव खुद लगातार हर काम पर निगरानी रख रहे हैं. 

सीएम मोहन यादव ने कहा कि हेलीकॉप्टर सेवा प्रदेश के लिए अहम साबित होगी, इसलिए इस दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य मध्य प्रदेश को पर्यटन, संस्कृति और निवेश के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना है. 

ये भी पढ़ेंः बिहार चुनाव में CM मोहन करेंगे धुआंधार प्रचार, इन सीटों पर करेंगे प्रचार

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsbhopal newsbhopal ujjain helicopter service

Trending news

mp news today
MP News Today: शहडोल में खराब सड़क की वजह से महिला की मौत, पढ़ें 29 अक्टूबर की खबरें
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में ACB-EOW का बड़ा एक्शन, DMF घोटाले में सुबह-सुबह 12 जगहों पर मारा छापा
mp news
MP में अफसरों के ट्रांसफर पर रोक! कलेक्टर-SDM, तहसीलदार नहीं होंगे इधर से उधर
Katni News
कटनी में BJP नेता मर्डर केस के 2 आरोपी एनकाउंटर में घायल, पुलिस पर की थी फायरिंग
narsinghpur news
रील्स देखकर साली बनी किलर, 50,000 देकर जीजा का करवाया मर्डर, जंगल में दबाई लाश
mp news
भोपाल में अवैध गैस रिफिलिंग का भंडाफोड़, 37 सिलेंडर और दो मशीनें जब्त, संचालक फरार
jabalpur news
खाने की जगह बैग में मिली बोतलें! फूड डिलीवरी की आड़ में शराब सप्लाई कर रहा था युवक
mp news
किसानों के लिए कांग्रेस विधायक ने लिया संकल्प, मुआवजा मिलने तक नहीं पहनेंगे जूते
mp news
MP में सरकारी भर्तियों के लिए अब 'वन एग्जाम', UPSC की तर्ज पर होगी सिर्फ एक परीक्षा
mp news
'टेडी-कुरकुरे' का लालच देकर किडनैपिंग की कोशिश! सतना में मां ने मासूम बेटी को बचाया