MP को मिलेगी बड़ी सौगात, भोपाल-उज्जैन समेत इन शहरों में शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा

Bhopal Indore Helicopter: मध्य प्रदेश में जल्द ही 'पीएम श्री पर्यटन हेली सेवा' का संचालन शुरू होगा, जिसके तहत राजधानी भोपाल से कई शहरों के लिए सीधी हेलिकॉप्टर सेवा शुरू होगी, भोपाल से उज्जैन के लिए अब हेलिकाप्टर रवाना होंगे, जिससे यात्री आसानी से अपना सफर पूरा कर सकेंगे. माना जा रहा है कि इस सुविधा की शुरुआत नवंबर के महीने में हो जाएगी, जहां पर्यटकों और श्रद्धालुओं को एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा मिलेगी. मध्य प्रदेश में तीन चरणों में यह हेलिकॉप्टर सेवा शुरू होने वाली है.

सीएम मोहन यादव ने दिए निर्देश

सीएम मोहन यादव ने इसके निर्देश दिए हैं, मध्य प्रदेश स्थापना दिवस को लेकर हुई बैठक में तैयारियों की समीक्षा बैठक में बताया कि राज्य में तीन अलग-अलग क्षेत्रों के लिए हेलिकॉप्टर सेवाएं शुरू की जा रही हैं. जहां पहले चरण में भोपाल से उज्जैन, इंदौर, मांडव और ओंकारेश्वर के बीच, दूसरे चरण में नर्मदापुरम जिले का हिल स्टेशन पचमढ़ी, छिंदवाड़ा का तामिया और छतरपुर जिले का विश्व धरोहर स्थल खजुराहो और तीसरे चरण में जबलपुर से कान्हा, पेंच और पन्ना राष्ट्रीय उद्यानों तक पर्यटकों के लिए यह सुविधा शुरू होगी. मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग पर्यटकों को रहवास और स्थानीय परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध कराएगा, ताकि राज्य के धार्मिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थलों तक पहुंचना अधिक आसान हो सके.

उज्जैन को मिलेगा एयरपोर्ट

वहीं प्रदेश को जल्द एक और एयरपोर्ट की सौगात मिलने वाली है, जहां प्रदेश के नौवें एयरपोर्ट के रूप में उज्जैन एयरपोर्ट के अनुबंध से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं भी 1 नवंबर तक पूरी हो जाएगी, इसके बाद मालवा क्षेत्र में हवाई कनेक्टिविटी को नया आयाम मिलेगा. उज्जैन में सिंहस्थ से पहले तक एयरपोर्ट से जुड़े सभी काम पूरे करने की दिशा में काम चल रहा है, ताकि जल्दी से जल्दी यहां से उड़ानों का संचालन शुरू हो, जिसके लिए सीएम मोहन यादव खुद लगातार हर काम पर निगरानी रख रहे हैं.

सीएम मोहन यादव ने कहा कि हेलीकॉप्टर सेवा प्रदेश के लिए अहम साबित होगी, इसलिए इस दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य मध्य प्रदेश को पर्यटन, संस्कृति और निवेश के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना है.

