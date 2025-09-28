2 से 3 हजार में घूम सकेंगे खजुराहो-बांधवगढ़, दिवाली से शुरू होगी पर्यटन की नई उड़ान

MP News: अब मध्य प्रदेश में पर्यटक खुजराहो, बांधवगढ़ के टाइगर रिजर्व, उज्जैन, ओंकारेश्वर जैसे पर्यटन स्थलों और ऐतिहासिक धरोहरों तक हेलीकॉप्टर से भी पहुंच पाएंगे. क्योंकि प्रदेश में पर्यटन स्थलों के लिए हेलीकॉप्टर सुविधा शुरू हो रही है. जो इंदौर भोपाल से चालू होगी, यानि यहां से देशी-विदेशी सैलानी हेलीकॉप्टर के जरिए इन पर्यटन स्थलों तक पहुंच पाएंगे. खास बात यह है कि इसके लिए ज्यादा पैसा भी नहीं लिया जाएगा. मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग की तरफ से यह सुविधा शुरू की जा रही है, जिसके लिए हाल ही में मोहन कैबिनेट की तरफ से भी मंजूरी मिल चुकी है. ऐसे में यह एमपी के पर्यटन के लिए अच्छा कदम मानी जा रहा है.

50 पर्यटन केंद्र जुड़ेंगे

दरअसल, मध्य प्रदेश के 50 से अधिक पर्यटन स्थलों को 4 बड़े शहरों से जोड़ने की तैयारी पूरी हो चुकी है. जहां 6 से 12 सीटर हेलीकॉप्टर 100 से 250 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे और पर्यटकों को कुछ ही घंटों में उनके पर्यटन स्थलों तक पहुंचाएंगे. पर्यटन विभाग ने हेलीकॉप्टर सेवा को आखिरी रूप देने के लिए निजी संचालकों की तरफ से आए टेंडरों की प्रक्रिया को आखिरी रूप देना शुरू कर दिया है. माना जा रहा है कि दिवाली से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो जाएगी. मोहन सरकार पहले ही पीपीपी मोड पर हेलीकॉप्टर सेवा संचालन को मंजूरी दे चुकी है, जिससे ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए निजी ऑपरेटर बुकिंग और बाकी सुविधाएं पर्यटको दिलाएंगे, जिससे वह आसनी से इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः वारंटी पीरियड में मोबाइल ठीक करने के लिए मांगे पैसे, कंपनी को लग गई बड़ी चपत, जानें

2 से 3 हजार होगा किराया

खास बात यह है कि इसका किराया भी ज्यादा नहीं होगा. 2 से 3 हजार रुपए का किराया देकर पर्यटक यह दूरी तय कर सकेंगे और जल्दी से जल्दी पहुंच पाएंगे. भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर शहरों को 50 पर्यटनों से जोड़ने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. पर्यटकों के अलावा यात्रियों, व्यवसायियों और निवेशकों को भी यह सुविधा देने की तैयारी चल रही है. इसके लिए प्रदेश के सभी हवाई अड्डों के साथ-साथ हेलीपेड और हवाई पट्टियों के बीच निजी ऑपरेटरों के माध्यम से यह सुविधा तैयार करने पर विचार चल रहा है.

हेलीकॉप्टर सुविधा शुरू होने से देशी के साथ-साथ विदेश से आने वाले पर्यटकों को भी आसानी होगी. उज्जैन, ओंकारेश्वर, मांडू, महेश्वर, गांधीसागर, खजुराहो, ओरछा जैसे मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आसानी से हेलीकॉप्टर के माध्यम से पर्यटक आ जा सकेंगे.

ये भी पढ़ेंः MP की 10 प्राइवेट यूनिवर्सिटी डिफॉल्टर, यूजीसी के निर्देश, जानकारी तक नहीं है अपलोड

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!