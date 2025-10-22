सिंहस्थ की तैयारियां: आसानी से मिलेगी हवाई सेवा, इंदौर की हर तहसील में खास सुविधा

Indore News: उज्जैन सिंहस्थ को लेकर हवाई सेवाओं का भी विस्तार किया जा रहा है, ताकि सिंहस्थ में आने वाले लोगों को इंदौर से आसानी से उज्जैन आने के लिए हेलिकॉप्टर मिल सके. ऐसे में एमपी सरकार मध्य प्रदेश के कुछ शहरों और उनकी तहसीलों में हेलिपैड बनाने की तैयारी में है. प्रदेश के बड़े शहर जैसे भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में पहले ही हेलिपैड की सुविधा आसानी से मिलेगी. वहीं इंदौर की सभी तहसीलों में भी हेलिपैड बनाने की तैयारी चल रही है, ताकि सिहंस्थ में आने वाले सभी वीआईपी, वीवीआईपी को आसानी से उज्जैन तक पहुंचाया जा सके.

इंदौर पर खास फोकस

उज्जैन सिंहस्थ को लेकर इंदौर पर विशेष फोकस किया जा रहा है. हाल ही में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में अपर मुख्य सचिव विमानन संजय कुमार शुक्ला ने इंदौर सहित अन्य जिलों के कलेक्टर्स से इस संबंध में चर्चा की थी, जिसमें उन्होंने निर्देश दिए कि जिला और तहसील स्तर पर हेलिपैड के लिए उपयुक्त स्थान चिन्हित किए जाएं. इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रमुख शहरों और तहसील मुख्यालयों में हेलिपैड निर्माण की योजना पर काम शुरू कर दिया है. यह योजना खासतौर पर सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए तैयार की जा रही है, ताकि वीआईपी मूवमेंट, आपातकालीन स्थितियों और एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट में सुविधा मिल सके.

वहीं राज्य सरकार की मंशा केवल शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर तहसील मुख्यालय पर भी हेलिपैड विकसित करने की योजना बनाई गई है. इंदौर जिले में सांवेर, देपालपुर, महू, राऊ और हातोद जैसी तहसीलों को इस योजना में शामिल किया गया है.इस बार हेलिपैड का निर्माण केवल एक आयोजन को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि स्थायी आधार पर हवाई सुविधा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किया जा रहा है. इससे न केवल आपातकालीन सेवाओं को गति मिलेगी, बल्कि वीआईपी मूवमेंट और भविष्य के आयोजनों में भी आसानी होगी.

उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ में देश दुनिया से बड़े वीआईपी के आने की संभावना है, ऐसे में इंदौर में इन सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है, ताकि उज्जैन तक आसानी से सबको पहुंचाया जा सके.

