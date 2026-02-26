Holi 2026: महाकाल के दरबार में कब मनेगी होली? खत्म हुआ कन्फ्यूजन, जानें सही डेट

Holi 2026: उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में होली की तारीख को लेकर कंफ्यूजन खत्म हो गया है. दुनिया में सबसे पहले यहीं होली मनाई जाती है. इस बार बाबा महाकाल को हर्बल गुलाल चढ़ाकर रंगों का त्योहार मनाया जाएगा. जानें सही तारीख.
Ujjain News: मध्यप्रदेश के उज्जैन स्थित ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर में पंचांग और परंपरा के अनुसार होली मनाई जाती है. इस साल 2 मार्च को शाम की आरती के बाद होलिका जलाई जाएगी. मान्यता है कि होली बाबा महाकाल के आंगन से शुरू होती है, और फिर पूरे देश में मनाई जाती है. होलिका दहन से पहले बाबा का खास श्रृंगार किया जाएगा, और भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल को हर्बल गुलाल चढ़ाया जाएगा.
उज्जैन में रंगों का त्योहार
दरअसल, इस बार भी धर्मनगरी उज्जैन में रंगों के त्योहार की शुरुआत परंपरा और आध्यात्मिकता के साथ होगी. दुनिया भर में मशहूर महाकालेश्वर मंदिर में 2 मार्च को शाम की आरती के बाद पुराने रिवाज के अनुसार होलिका दहन किया जाएगा. मान्यता है कि होलिका सबसे पहले बाबा महाकाल के आंगन में जलाई जाती है और यहीं से रंगों के त्योहार की शुरुआत मानी जाती है. शाम की आरती के दौरान सबसे पहले भगवान महाकाल को हर्बल गुलाल चढ़ाया जाएगा और परंपरा के अनुसार उन्हें शक्कर की माला पहनाई जाएगी. इसके बाद ओंकारेश्वर मंदिर के सामने मंदिर परिसर में विधिवत पूजा के बाद होलिका जलाई जाएगी.
महाकाल के दरबार में कब मनेगी होली?
3 मार्च को धुलंडी पर सुबह 4 बजे भस्म आरती होगी और मंदिर के पुजारी और पुरोहित सबसे पहले हर्बल गुलाल चढ़ाएंगे. भक्ति का यह अनोखा संगम भक्तों के लिए एक अनोखा अनुभव होगा. बता दें कि होली के अगले दिन यानी मंगलवार, 3 मार्च को चंद्र ग्रहण होने की वजह से कई जगहों पर धुलंडी मनाने को लेकर कंफ्यूजन है. लेकिन शास्त्रों के अनुसार त्योहार उसी दिन मान्य होगा. महाकालेश्वर मंदिर में भी 3 मार्च को होली मनाई जाएगी.
जानिए महाकाल मंदिर में पूजा का समय
इसी क्रम में 4 मार्च 2026 से चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से आश्विन पूर्णिमा तक होने वाली आरती के समय में परंपरागत परिवर्तन लागू होंगे. नई समय सारिणी के अनुसार भस्म आरती सुबह 4 से 6 बजे तक, दद्योदक आरती सुबह 7 से 7:45 बजे तक, भोग आरती सुबह 10 से 10:45 बजे तक, संध्या पूजा शाम 5 से 5:45 बजे तक, संध्या आरती शाम 7 से 7:45 बजे तक और शयन आरती रात 10:30 से 11 बजे तक की जाएगी.