'...केतु का एक साथ बैठने से बनता है 'लव जिहाद' का योग', अंतरराष्ट्रीय ज्योतिष महाधिवेशन में ज्योतिषियों का दावा, बचने के बताए तरीके

Ujjain International Astrology Convention Update: उज्जैन में एक दो दिवसीय अंतरराष्ट्री ज्योतिष महाधिवेशन में लव जिहाद का मुद्दा गरमाया. इस दौरान ज्योतिषियों ने दावा किया है कि लव जिहाद आपकी कुंडली पर निर्भर करता है. इतना ही नहीं लव जिहाद को समाज के लिए कैंसर समान माना है. इस अधिवेशन में कई बड़े-बड़े ज्योतिष शामिल हुए थे.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 22, 2025, 06:44 PM IST
आखिर कैसे होता है लव जिहाद?
आखिर कैसे होता है लव जिहाद?

How to Avoid Love Jihad: मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में  कालिदास अकादमी परिसर में आयोजित दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय ज्योतिष महाधिवेशन का सोमवार को समापन हो गया है. इस अधिवेशन के समापन के दिन लव जिहाद का मुद्दा भी उठाया गया. इस दौरान विशेषज्ञों ने इसे समाज का कैंसर के समान बताया. वहीं ज्योतिषियों ने दावा किया है कि कुंडली में ग्रहों की स्थिति, जैसे शुक्र-चंद्रमा का छठे, आठवें या बाहरवें भाव में होना या शनि-चंद्रमा और केतु का एक साथ बैठना लव जिहाद का योग बनाता है. वहीं ज्योतिषियों ने बताया कि माता पिता बच्चों का करियर बनाने पर जोर देते हैं, लेकिन धार्मिक संस्कारों से दूर रख रहे हैं. जिससे वे आसानी से भ्रमित हो जाते हैं. 

इतना ही नहीं उन्होंने लव जिहाद से बचने के उपायों के बारे में भी बताया. विशेषज्ञों ने बताया कि आज कल के युवाओं को नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करने और तिलक लगाकर घर से निकलना चाहिए. इस सम्मेलन में नेपाल, दिल्ली, इंदौर और राजस्थान समेत कई जगहों से बड़े-बड़े ज्योतिष शामिल हुए थे, जहां पर तंत्र विद्या और शोध पत्रों के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों के बारे में जानकारी दी. 
'लव जिहाद समाज के लिए कैंसर'
वहीं सम्मेलन में खरगोन के एक ज्योतिष बसंत सोनी भी आए हुए थे, उन्होंने ZEE MP-CG को बताया कि लव जिहाद कैंसर के समान है. इसमें सभी व्यक्तियों को और भारतीयों को इस पर चिंतन करना चाहिए. ऐसा नहीं कि मैं करूं या आप करो. जिस प्रकार जब ज्योतिष के पास कोई जजमान आता है, तो कुंडली से पता लगाया जा सकता है कि कौन सा लड़का या लड़की लव जिहाद के केस में फंसेंगे. अभी तक हम देखते थे कि सिर्फ लड़कियां ही फंसती थी. उन्होंने कहा कि आज लड़के भी लव जिहाद के केस में फंस रहे हैं. उनको उलझाकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, जो देशहित में नहीं है. जब देशहित में नहीं है और जब भारत के युवा लड़के और लड़की कमजोर होंगे, तो हम सनातन धर्म को नहीं बचा पाएंगे. जब सनातन धर्म नहीं बचेगा तो भारत भी नहीं बचेगा. हम कहेंगे भगवान देख रहा है तो यह बात झूठी है. हर व्यक्ति भगवान है. हर व्यक्ति के आत्मा में भगवान निवास करता है, तो हम सभी को इस क्षेत्र में काम करना चाहिए.

इस वजह से हो रहे लव जिहाद
उन्होंने आगे बताया कि दुर्भाग्य की बात यह है कि हम कहेंगे कि लव जिहाद में अभी जो काम हो रहा है, वह पढ़े लिखे लड़के लड़कियों में ही ज्यादा हो रहा है, क्योंकि वह शिक्षा से क्षेत्र में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन धर्म से बहुत दूर हो जाते हैं और फिर उनके माता पिता को डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े बड़े पद पर इंजीनियर बनाने के प्रयास करते हैं. लेकिन वह उनको अच्छा इंसान बनाने के लिए और धर्म के प्रति कोई भी बात बताने के लिए तैयार नहीं होते हैं. अब उसका बुरा प्रभाव पड़ता है. अभी हम देख रहे हैं जिस व्यक्ति की लड़की घर में अकेली होती है, उसका भाई नहीं है. उसके ऊपर लव जिहादी लोग बहुत मेहनत करके पीछे पड़ रहे हैं और माता पिता के हाथ टिक जाते हैं और असहाय हो जाते हैं. उसकी प्रॉपर्टी भी उनकी हो जाती है और यह बहुत बड़ा अभियान चल रहा है. इस पर हमको विचार करना चाहिए.

ज्योतिर्विज्ञान छात्र ने क्या कहा?
वहीं ज्योतिर्विज्ञान सीखने आए एक छात्र ने ZEE MP-CG टीम को बताया कि यह आवश्यक नहीं है कि आपका ज्योतिषशास्त्र ही आपका विषय हो. सभी को सीखना चाहिए. क्योंकि कहीं न कहीं यह केवल एक विज्ञान या एक विषय ही नहीं, बल्कि अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की प्रेरणा भी है. प्रेरणा स्रोत सभी को बढ़ना चाहिए. और यदि अगर आज अपन अखंड भारत की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं तो सभी को इस विषय में सम्मिलित होकर इसके बारे में ज्ञात करना चाहिए और इस विषय में जितनी अध्ययन हो सके, जितना शोध हो सके उतना कीजिए. जैसे अभी आज हम लोग यहां पर आए हैं, जो दो दिन का अधिवेशन था, यह हर साल होता है. हर साल हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है.

रिपोर्टः अनिमेश सिंह, उज्जैन

ujjain newsUjjain Astrology News

