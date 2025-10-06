Advertisement
अब महाकाल मंदिर में QR कोड से होगा प्रसाद-दान का भुगतान, जानिए कैसे ऑनलाइन करें दर्शन पास

Ujjain Mahakal Temple E-Pass:  महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों की सुविधाओं के लिए डिजिटलीकरण को विस्तार दिया जा रहा है. मंदिर के अंदर अब QR के माध्यम से लड्डू प्रसाद खरीदने और दान दे सकेंगे. इसके अलावा, ऑफलाइन विंडो भी पहले की तरह जारी रहेगी.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Oct 06, 2025, 04:48 PM IST
How to Book e Pass Mahakal Temple: उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में अब भक्तों के लिए डिजिटल सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है. मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि श्री महाकालेश्वर मंदिर में डिजिटल ट्रांसफॉरमेशन की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि अब मंदिर में QR कोड के माध्यम से लड्डू प्रसाद खरीदने और दान देने की सुविधा शुरू की जा रही है. इस व्यवस्था के तहत मंदिर परिसर में जगह-जगह QR कोड लगाए जाएंगे, जिनसे श्रद्धालु सीधे अपने मोबाइल से भुगतान कर सकेंगे.

इसके अलावा, शीघ्र दर्शन व्यवस्था को भी पूरी तरह ऑनलाइन किया गया है. अब श्रद्धालुओं को मंदिर समिति की ओर से मोबाइल पर एक लिंक भेजी जाएगी, जिसके माध्यम से वे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, भुगतान और पास डाउनलोड कर सकेंगे. प्रथम कौशिक ने बताया कि यह सुविधा दर्शन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सहज बनाएगी. साथ ही, पेमेंट गेटवे पूरी तरह सुरक्षित है और सभी सुरक्षा मापदंडों का पालन किया गया है.

ऑफलाइन विंडो जारी रहेगी
श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए श्री महाकालेश्वर मंदिर में ऑफलाइन विंडो पास की व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी, वहीं अब मंदिर में लगे दान काउंटरों पर क्यूआर कोड के माध्यम से ऑनलाइन दान करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी. बता दें कि मंदिर का शुद्ध घी और ड्राईफ्रूट्स से बना बेसन का लड्डू प्रसाद देशभर में प्रसिद्ध है, जिसकी कीमत 400 रुपए प्रति किलो है. त्योहारों के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त काउंटर भी लगाए जाते हैं ताकि सभी को प्रसाद आसानी से मिल सके.

ऐसे बुक करें ई- दर्शन पास
1. सबसे पहले मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट shrimahakaleshwar.com पर जाएं.
2. बुकिंग सेक्शन में जाकर दर्शन के विकल्पों में से चुनें
3. अपनी पसंद की तारीख और उपलब्ध समय स्लॉट चुन सकते हैं. 
4. इसके बाद, भक्तों को अपनी पूरी जानकारी भरनी होगी.  
5. अपना मोबाइल नंबर और ईमेल पता दर्ज करें.
6. सभी जानकारी की जांच के बाद भुगतान करें और बुकिंग की पुष्टि करें.
7. बुकिंग के बाद आपको एक क्यूआर कोड या ई-टिकट प्राप्त होगा, जिसे आप डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं.
(रिपोर्टः अनिमेश सिंह, उज्जैन)

