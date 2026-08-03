/सावन में कैसे करें भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न? महाकाल मंदिर के पुजारी आकाश गुरु से जानिए सरल उपाय और पूजा की सही विधि

तड़के ढाई बजे महाकाल मंदिर के पट खुले और 3 बजे भस्मारती शुरू हुई . श्रावण के पहले सोमवार के दिन आज महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की विशेष भस्मारती की गई. भस्मारती के पहले बाबा को जल से नहलाकर महा पंचामृत अभिषेक किया गया, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और फलों के रसों से अभिषेक हुआ. अभिषेक के बाद भांग और चंदन से भोलेनाथ का आकर्षक श्रंगार किया गया और भगवान को वस्त्र धारण कराए गए. इसके बाद बाबा को भस्म चढाई गई. भस्मिभूत होने के बाद झांझ-मंजीरे, ढोल-नगाड़े व शंखनाद के साथ बाबा की भस्मारती की गई. भक्त आज के दिन का विशेष इंतजार करते हैं, इसलिए आज महाकाल के दरबार में सुबह से ही उत्साह और आनंद का माहौल है. श्रावण मास का पहला सोमवार होने की वजह से उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन हेतु श्रद्धालु देर रात से ही कतार में लग गए थे.