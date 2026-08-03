Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /उज्जैन
  • /सावन में कैसे करें भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न? महाकाल मंदिर के पुजारी आकाश गुरु से जानिए सरल उपाय और पूजा की सही विधि

सावन में कैसे करें भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न? महाकाल मंदिर के पुजारी आकाश गुरु से जानिए सरल उपाय और पूजा की सही विधि

सावन महीने के पहले सोमवार को देशभर के शिवालयों में 'हर-हर महादेव' की गूंज सुनाई दे रही है और भक्त भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने में लगे हैं. श्रद्धालुओं के मन में अक्सर यह सवाल रहता है कि आखिर पूजा का सही विधान क्या है, जिससे शिवजी तुरंत प्रसन्न हों? इसकी जानकारी महाकाल मंदिर के पुजारी आकाश गुरु ने दी है.

Written ByAnimesh Singh
Published: Aug 03, 2026, 10:41 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 10:54 AM IST
सावन में कैसे करें भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न? महाकाल मंदिर के पुजारी आकाश गुरु से जानिए सरल उपाय और पूजा की सही विधि

About the Author

Animesh Singh

Animesh Singh

अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बालाघाट में बड़ी लूट: सराफा व्यापारी से 2 करोड़ के सोने-चांदी के जेवरात लूटे
2
3
4
5