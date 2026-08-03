/सावन में कैसे करें भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न? महाकाल मंदिर के पुजारी आकाश गुरु से जानिए सरल उपाय और पूजा की सही विधि

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श्रावण मास के पहले सोमवार के पावन अवसर पर देशभर के शिवालयों में 'हर-हर महादेव' की गूंज सुनाई दे रही है और विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर मंदिर में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है. सावन के पहले सोमवार पर भगवान महाकाल के दिव्य दर्शन और विशेष पूजन-अर्चन को लेकर उज्जैन में भक्ति का अनूठा माहौल देखने को मिल रहा है. सावन के पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ की भक्ति का विशेष महत्व माना गया है, लेकिन श्रद्धालुओं के मन में अक्सर यह सवाल रहता है कि आखिर पूजा का सही विधान क्या है जिससे शिवजी तुरंत प्रसन्न हों? इस खास मौके पर महाकाल मंदिर के पुजारी आकाश गुरु ने ज़ी मीडिया से खास बातचीत की और सावन के पहले सोमवार के धार्मिक महत्व व विशेष पूजा विधान की जानकारी दी.
सावन महीने में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने को लेकर महाकाल मंदिर के पुजारी आकाश गुरु ने बेहद सरल और सटीक मार्गदर्शन दिया है. उन्होंने बताया कि भोलेनाथ को रिझाने के लिए किसी जटिल कर्मकांड या महंगे अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है. यदि भक्त सही समय पर और पूरे भाव के साथ केवल एक लोटा शुद्ध जल भी शिवलिंग पर अर्पित कर दे, तो भगवान महाकाल प्रसन्न होकर उसके जीवन के सभी कष्ट हर लेते हैं.
तड़के 2:30 बजे खुले महाकाल के कपाट
पुजारी आकाश गुरु ने बताया कि सावन के पहले सोमवार को लेकर मंदिर में विशेष तैयारियां की गईं. तड़के ढाई (2:30) बजे भगवान महाकालेश्वर के कपाट खोले गए. इसके बाद परंपरा अनुसार बाबा महाकाल की प्रसिद्ध भस्म आरती संपन्न हुई. भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल का दूध, दही, शहद, शक्कर और फलों के रस से विशेष पंचांग अभिषेक किया गया. पंचाभिशेक के बाद बाबा का भांग, सूखे मेवों (ड्राई फ्रूट्स) और दिव्य वस्त्रों से मनोरम श्रृंगार किया गया, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने बाबा के अलौकिक रूप के दर्शन किए.
56 भोग और दिव्य आरती
महापूजा के दौरान बाबा महाकाल को 56 भोग, विशेष फलों और मिष्ठान का भोग लगाया गया. इसके बाद महाआरती हुई, जिसमें हजारों भक्तों ने शामिल होकर पुण्य लाभ कमाया. पुजारी आकाश गुरु ने बताया कि सावन के सोमवार पर बाबा महाकाल के दर्शन मात्र से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और श्रद्धालु स्वयं को धन्य महसूस करते हैं.
सिर्फ एक लोटा जल से प्रसन्न होते हैं 'भोलेनाथ'
सावन के सोमवार पर जल चढ़ाने के महत्व पर बात करते हुए पुजारी आकाश गुरु ने कहा कि भगवान महाकाल तो स्वयं 'भोलेनाथ' हैं. वे बेहद दयालु हैं और बहुत आसानी से अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं. उन्होंने बताया कि बाबा की पूजा के लिए किसी विशेष विधि, आडंबर या महंगी सामग्री की आवश्यकता नहीं होती. अगर कोई भक्त पूरी श्रद्धा और सच्चे भाव से केवल एक लोटा जल भी भगवान महाकाल पर अर्पित कर देता है, तो बाबा प्रसन्न होकर उसके सभी कष्ट हर लेते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं.
सावन के पहले सोमवार पर लगा भक्तों का तांता
तड़के ढाई बजे महाकाल मंदिर के पट खुले और 3 बजे भस्मारती शुरू हुई . श्रावण के पहले सोमवार के दिन आज महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की विशेष भस्मारती की गई. भस्मारती के पहले बाबा को जल से नहलाकर महा पंचामृत अभिषेक किया गया, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और फलों के रसों से अभिषेक हुआ. अभिषेक के बाद भांग और चंदन से भोलेनाथ का आकर्षक श्रंगार किया गया और भगवान को वस्त्र धारण कराए गए. इसके बाद बाबा को भस्म चढाई गई. भस्मिभूत होने के बाद झांझ-मंजीरे, ढोल-नगाड़े व शंखनाद के साथ बाबा की भस्मारती की गई. भक्त आज के दिन का विशेष इंतजार करते हैं, इसलिए आज महाकाल के दरबार में सुबह से ही उत्साह और आनंद का माहौल है. श्रावण मास का पहला सोमवार होने की वजह से उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन हेतु श्रद्धालु देर रात से ही कतार में लग गए थे.
आज निकाली जाएगी बाबा महाकाल की सवारी
सावन और भादो माह में सोमवार को बाबा महाकाल की सवारी निकाले जाने की भी परंपरा है. इसलिए, आज शाम (3 अगस्त) को बाबा की सवारी भी निकाली जाएगी. मान्यता है की अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए सवारी के रूप में राजा महाकाल नगर भ्रमण पर निकलते हैं. यहां बाबा की सवारी के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु सडकों के किनारे घंटों इन्तजार करते हैं और महाकाल की एक झलक पाकर अपने आप को धन्य मानते हैं. मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन ने सवारी को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे प्रशासन की व्यवस्थाओं का पालन करें, ताकि सभी को सुगम और सुरक्षित तरीके से बाबा महाकाल की शाही सवारी के दर्शन का लाभ मिल सके.
हर सवारी की अलग थीम, पहली सवारी की थीम 'वैदिक उद्घोष'
इस वर्ष हर सवारी की अलग-अलग थीम तय की गई है. पहली सवारी की थीम 'वैदिक उद्घोष' रखी गई है. महाकाल मंदिर के प्रशासक प्रथम कौशिक ने बताया कि जैसे ही बाबा महाकाल की सवारी दत्त अखाड़ा घाट और रामघाट पहुंचेगी, वहां 1100 बटुक एक साथ वैदिक मंत्रोच्चार और वेद घोष करेंगे. वैदिक मंत्रों की गूंज से पूरा घाट भक्तिमय वातावरण में डूब जाएगा और श्रद्धालुओं को एक विशेष आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होगा. बता दें इस वर्ष हर सवारी की अलग-अलग थीम होगी. पहली सवारी के बाद आने वाली सवारियों में लोकनृत्य, महाकाल मंदिर बैंड और अन्य धार्मिक-सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आकर्षण का केंद्र रहेंगी.
डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं महाकाल मंदिर के पुजारी आकाश गुरु द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित हैं. ज़ी मीडिया इनकी सत्यता या सटीकता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी उपाय या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ या ज्योतिषी से सलाह अवश्य लें.