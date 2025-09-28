"...डंके की चोट पर कहेंगे I Love Muhammad", उज्जैन में लगे पोस्टर पर कांग्रेस नेता ने किया समर्थन

Ujjain Police Action: उज्जैन शहर के मुस्लिम बाहुल्य इलाके में शनिवार को एक विवादित घटना हुई जब लोहे के पुल पर ‘I Love Muhammad’ का पोस्टर लगाया गया. यह पोस्टर सीधे मस्जिद के सामने था, जिससे स्थानीय लोगों में चर्चा और हलचल मच गई. मामले की जानकारी मिलते ही महाकाल थाना पुलिस और नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और पोस्टर को तुरंत हटा दिया. फिलहाल यह पता नहीं चल पाया कि पोस्टर किसने लगाया था. पुलिस ने इलाके में सतर्कता बढ़ा दी है और सभी समुदायों से शांति बनाए रखने की अपील की है.

मध्यप्रदेश महिला कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष और प्रदेश प्रवक्ता नूरी खान ने इस पोस्टर का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि अपने पैगंबर के प्रति सम्मान दिखाना किसी अपराध के अंतर्गत नहीं आता. नूरी खान ने कहा, "अगर कोई 'I Love Muhammad' कहता है, तो यह उसकी आस्था का प्रतीक है. जैसे कोई 'I Love Mahakal' कहता है, उसका भी सम्मान किया जाना चाहिए. हर व्यक्ति का अपने धर्म और विश्वास के प्रति प्रेम स्वाभाविक है."

क्यों फैलाई जा रही है नफरत ?

उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि देश में कुछ लोग धर्म के नाम पर नफरत फैलाना चाहते हैं, लेकिन यह सभी की व्यक्तिगत आस्था का मामला है. नूरी खान ने कहा, "सम्मान के साथ किसी नाम का उपयोग करना हर किसी का अधिकार है. लेकिन अगर कोई जानबूझकर अपनी पहचान छुपाकर धर्म का गलत इस्तेमाल करता है, तो यह गलत है."

कई राज्यों में लगे हैं ऐसे पोस्टर

इस विवाद की शुरुआत उत्तर प्रदेश के कानपुर से हुई थी, जहां इसी तरह के पोस्टर लगाए गए थे. इसके बाद देश के कई राज्यों में ऐसे पोस्टर और बैनर लगाए गए और विरोध भी हुआ. उज्जैन पुलिस ने किसी भी तरह का रिस्क नहीं लिया और सुरक्षा बढ़ा दी. प्रशासन ने सभी समुदायों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने का आग्रह किया है. इस घटना ने शहर में धार्मिक संवेदनशीलता और सांप्रदायिक सौहार्द के महत्व को फिर से उजागर किया.

