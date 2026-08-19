उज्जैन में Gen-Alpha छात्राओं के आंदोलन का असर, सराफा स्कूल की शिफ्टिंग का फैसला टला

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मध्य प्रदेश के उज्जैन में सरकारी सराफा उच्चतर माध्यमिक स्कूल को दूसरी जगह शिफ्ट करने का फैसला Gen-Alpha छात्राओं के विरोध के बाद रद्द कर दिया गया है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दखल के बाद यह तय किया गया कि जब तक कोई दूसरा इंतजाम नहीं हो जाता, तब तक स्कूल अपनी मौजूदा बिल्डिंग से ही चलता रहेगा. चार दिन पहले छात्राओं ने स्कूल को दाऊदखेड़ी स्थित सांदीपनि विद्यालय में मिलाने के प्रस्ताव के खिलाफ कलेक्टर ऑफिस में विरोध प्रदर्शन किया था. उन्होंने नई जगह की दूरी, आने-जाने की दिक्कतों और सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी. इसके बाद सांसद (MP), विधायक (MLA) और जिला कलेक्टर ने स्कूल का दौरा किया ताकि वे छात्राओं से बात कर सकें और उनकी शिकायतें सुन सकें.
सराफा स्कूल की शिफ्टिंग का फैसला टला
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दखल के बाद यह साफ कर दिया गया है कि जब तक कोई सही वैकल्पिक इंतजाम नहीं हो जाता, तब तक छात्रों की क्लास पुराने सराफा स्कूल की बिल्डिंग में ही चलेंगी. दरअसल चार दिन पहले जेन-जी और जेन-अल्फा छात्रों ने स्कूल को दाऊदखेड़ी के संदीपनी विद्यालय में मर्ज के प्रस्ताव का विरोध किया था. छात्रों ने प्रशासन के सामने अपनी बात रखने के लिए कलेक्टर ऑफिस में विरोध प्रदर्शन किया था. उनका तर्क था कि नई जगह पर जाने से दूरी, आने-जाने और सुरक्षा से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं. इन घटनाओं और छात्रों की शिकायतों के बारे में पता चलने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने तुरंत मामले का संज्ञान लिया. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यह पक्का करें कि जब तक कोई सही वैकल्पिक इंतजाम नहीं हो जाता, तब तक छात्रों की पढ़ाई मौजूदा सराफा स्कूल की बिल्डिंग में ही जारी रहे.
छात्रों और उनके अभिभावकों में खुशी की लहर
मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया, नगर निगम की चेयरपर्सन कलावती यादव, स्थानीय विधायक अनिल जैन और उज्जैन के कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने मंगलवार को सराफा हायर सेकेंडरी स्कूल का दौरा किया. जन-प्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने छात्राओं से बातचीत की और उनकी बातें सुनीं. छात्राओं को भरोसा दिलाते हुए कलेक्टर रौशन कुमार सिंह ने कहा, "जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक छात्राएं सराफा स्कूल की मौजूदा इमारत में ही अपनी पढ़ाई जारी रखेंगी." इस बीच, प्रशासन से मिले इन लिखित और मौखिक आश्वासनों के बाद छात्रों और उनके अभिभावकों में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता के लिए उनका आभार व्यक्त किया.
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