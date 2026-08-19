उज्जैन में Gen-Alpha छात्राओं के आंदोलन का असर, सराफा स्कूल की शिफ्टिंग का फैसला टला

सराफा स्कूल की शिफ्टिंग का फैसला टला

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दखल के बाद यह साफ कर दिया गया है कि जब तक कोई सही वैकल्पिक इंतजाम नहीं हो जाता, तब तक छात्रों की क्लास पुराने सराफा स्कूल की बिल्डिंग में ही चलेंगी. दरअसल चार दिन पहले जेन-जी और जेन-अल्फा छात्रों ने स्कूल को दाऊदखेड़ी के संदीपनी विद्यालय में मर्ज के प्रस्ताव का विरोध किया था. छात्रों ने प्रशासन के सामने अपनी बात रखने के लिए कलेक्टर ऑफिस में विरोध प्रदर्शन किया था. उनका तर्क था कि नई जगह पर जाने से दूरी, आने-जाने और सुरक्षा से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं. इन घटनाओं और छात्रों की शिकायतों के बारे में पता चलने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने तुरंत मामले का संज्ञान लिया. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यह पक्का करें कि जब तक कोई सही वैकल्पिक इंतजाम नहीं हो जाता, तब तक छात्रों की पढ़ाई मौजूदा सराफा स्कूल की बिल्डिंग में ही जारी रहे.