उज्जैन के बड़े गणेश मंदिर में 11 अगस्त को मना स्वतंत्रता दिवस, 1947 की परंपरा आज भी कायम

नई पीढ़ी को मिला अवसर

उनका कहना है कि इस तरह के आयोजन का उद्देश्य युवाओं को अपनी सनातन परंपरा और पंचांग की जानकारी देना भी है. उनका मानना है कि स्वतंत्रता दिवस को तिथि के अनुसार मनाने से नई पीढ़ी को यह जानने का अवसर मिलता है कि हमारे यहां समय और महत्वपूर्ण अवसरों की गणना किस तरह की जाती थी. बड़े गणेश मंदिर में हर साल होने वाला यह आयोजन अब परिवार की परंपरा के साथ-साथ शहर के लिए भी एक अलग पहचान बन चुका है. अंग्रेजी कैलेंडर की तारीख से अलग पंचांग की तिथि पर मनाया जाने वाला यह स्वतंत्रता दिवस लोगों के लिए देश की आजादी के साथ अपनी पुरानी परंपराओं को याद करने का अवसर भी बनता है.