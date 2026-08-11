उज्जैन के बड़े गणेश मंदिर में 11 अगस्त को मना स्वतंत्रता दिवस, 1947 की परंपरा आज भी कायम

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Independence Day 11 August News: देशभर में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है. लेकिन उज्जैन के बड़े गणेश मंदिर में यह पर्व पंचांग की तिथि के अनुसार मनाने की परंपरा है. इस बार श्रावण कृष्ण चतुर्दशी 11 अगस्त को होने के कारण मंगलवार को मंदिर में पूरे विधि-विधान के साथ ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया.
पंडित अक्षत व्यास का कहना है कि देश की आजादी के समय स्वतंत्रता प्राप्ति के शुभ मुहूर्त को लेकर तत्कालीन प्रमुख नेताओं ने उज्जैन के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सूर्य नारायण व्यास से चर्चा की थी. परिवार का कहना है कि व्यास परिवार की ओर से श्रावण कृष्ण चतुर्दशी को शुभ तिथि बताया गया था. वर्ष 1947 में यह तिथि 15 अगस्त को आई थी. इसी तिथि को आधार मानकर बड़े गणेश मंदिर में हर साल पंचांग के अनुसार स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है.
30 साल से देखते आ रहे हैं
पंडित अक्षत व्यास ने बताया कि यह सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि उनके परिवार की भावनाओं से जुड़ी परंपरा है. उनका कहना है कि वे करीब 30 साल से इस परंपरा को देखते आ रहे हैं. उनसे पहले उनके पिता, दादा और दादा के पिता भी इसे निभाते आए हैं. उन्होंने कहा कि पहले देश में महत्वपूर्ण कार्य तिथि, वार, नक्षत्र और पंचांग के आधार पर किए जाते थे. आज की पीढ़ी अंग्रेजी तारीख और महीनों से तो परिचित है, लेकिन हिंदू तिथि और पंचांग की जानकारी धीरे-धीरे कम होती जा रही है.
नई पीढ़ी को मिला अवसर
उनका कहना है कि इस तरह के आयोजन का उद्देश्य युवाओं को अपनी सनातन परंपरा और पंचांग की जानकारी देना भी है. उनका मानना है कि स्वतंत्रता दिवस को तिथि के अनुसार मनाने से नई पीढ़ी को यह जानने का अवसर मिलता है कि हमारे यहां समय और महत्वपूर्ण अवसरों की गणना किस तरह की जाती थी. बड़े गणेश मंदिर में हर साल होने वाला यह आयोजन अब परिवार की परंपरा के साथ-साथ शहर के लिए भी एक अलग पहचान बन चुका है. अंग्रेजी कैलेंडर की तारीख से अलग पंचांग की तिथि पर मनाया जाने वाला यह स्वतंत्रता दिवस लोगों के लिए देश की आजादी के साथ अपनी पुरानी परंपराओं को याद करने का अवसर भी बनता है.
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