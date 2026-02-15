IND vs PAK: टीम इंडिया की जीत के लिए उज्जैन में हवन-पूजन, भोपाल में जश्न का माहौल, LED स्क्रीन पर होगी लाइव स्क्रीनिंग

India vs Pakistan T20 World Cup Match: इंडिया-पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर हर जगह ज़बरदस्त उत्साह है. इस बीच, इंडियन टीम की जीत के लिए दुनिया भर में मशहूर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पर एक खास पूजा हुई. मंदिर के गर्भगृह में इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की तस्वीरें रखकर एक खास मंत्र का जाप किया गया. इसके अलावा भोपाल के बड़े रेस्टोरेंट, पब, क्लब और कैफे में लाइव स्ट्रीमिंग के लिए बड़ी LED स्क्रीन लगाई जा रही हैं. क्रिकेट फैंस, खासकर युवाओं को अट्रैक्ट करने के लिए स्पेशल ऑफर, डिस्काउंट पैकेज और मैच थीम वाली सजावट की गई है.

टीम इंडिया की जीत के लिए उज्जैन में हवन-पूजन

दरअसल, आज T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच होने वाला है. जहां एक तरफ देश भर के मंदिरों में इंडियन क्रिकेट टीम की पाकिस्तान पर जीत के लिए खास प्रार्थना की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ उज्जैन में दुनिया भर में मशहूर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पर भी खास प्रार्थना देखने को मिली. यहां मंदिर के पुजारियों ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की तस्वीरें लेकर उन्हें गर्भगृह में शिवलिंग के पास रखकर खास पूजा-अर्चना की. इस दौरान पुजारियों और पुरोहितों ने मंत्रों का जाप किया और इंडियन टीम की जीत के लिए प्रार्थना की.

बता दें कि आज महाशिवरात्रि का खास त्योहार है. सुबह से ही महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पर खास पूजा-अर्चना की जा रही है. इस दौरान पुजारियों और पुरोहितों के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की जीत के लिए कामना करना बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

भोपाल में जश्न का माहौल

इस बीच, राजधानी भोपाल में भी लोगों में मैच को लेकर काफी उत्साह है. मैच शाम 7 बजे शुरू होगा. शहर के कई बड़े रेस्टोरेंट, पब, क्लब और कैफे में लाइव स्क्रीनिंग के लिए बड़ी LED स्क्रीन लगाई गई हैं. युवाओं को आकर्षित करने के लिए खास ऑफर और थीम पर आधारित सजावट की गई है. कई जगहों पर एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है और कई स्थानों पर अग्रिम बुकिंग शुरू हो चुकी है और अधिकांश जगहों पर सीटें लगभग फुल बताई जा रही हैं. प्रशासन भी आने वाली भीड़ को देखते हुए हाई अलर्ट पर है और ज़रूरी सुरक्षा और ट्रैफिक इंतज़ाम कर रहा है.

