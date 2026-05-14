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देशी गाय बनी सरोगेट मदर, दुधारू नस्ल की साहीवाल बछिया को दिया जन्म; गाय-भैंसों में टेस्टट्यूब बेबी से क्या होंगे फायदे

Cow Surrogate Mother: मध्य प्रदेश में पशुपालन के क्षेत्र में बड़ी वैज्ञानिक सफलता मिली है और उज्जैन की कपिला गौशाला में 'टेस्टट्यूब बेबी' तकनीक के जरिए देशी गाय ने दुधारू नस्ल की साहीवाल बछिया को जन्म दिया है, जो पूरी तरह स्वस्थ है. देशी गाय के 'सरोगेट मदर' मदर बनने से बड़ा फायदा होगा.

Written By  Animesh Singh|Last Updated: May 14, 2026, 10:48 AM IST
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देशी गाय बनी सरोगेट मदर, दुधारू नस्ल की साहीवाल बछिया को दिया जन्म; गाय-भैंसों में टेस्टट्यूब बेबी से क्या होंगे फायदे

Test Tube Baby Facility for Cows: मध्य प्रदेश में पशुपालन के क्षेत्र में बड़ी वैज्ञानिक सफलता सामने आई है और उज्जैन की कपिला गौशाला में 'टेस्टट्यूब बेबी' तकनीक के जरिए देशी गाय ने दुधारू नस्ल की साहीवाल बछिया को जन्म दिया है, जो पूरी तरह स्वस्थ है. पशुपालन एवं डेयरी विभाग इसे डेयरी सेक्टर के लिए बड़ा बदलाव मान रहा है. देशी गाय के 'सरोगेट मदर' मदर बनने से बड़ा फायदा होगा और इस प्रक्रिया से लावारिस गायों को विभाग 'सरोगेट मदर' बनाते हुए मनचाही नस्ल तैयार कर सकता है.

पशुपालन एवं डेयरी विभाग के उप संचालक डॉ. केएस सिरवानी ने बताया कि इस प्रक्रिया में भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक का उपयोग किया गया. उन्नत नस्ल की गाय का भ्रूण देशी नस्ल की गाय में प्रत्यारोपित किया गया, जिसके बाद साहीवाल नस्ल की बछिया का जन्म हुआ.

भोपाल से शुरू हुई तकनीक अब उज्जैन पहुंची

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डॉ. केएस सिरवानी के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे पहले यह प्रयोग भोपाल स्थित भदभदा शासकीय फार्म में किया गया था. इसके बाद तकनीक को फील्ड स्तर पर लागू करने के लिए ग्वालियर और उज्जैन की कपिला गौशाला को चुना गया. उन्होंने बताया कि सामान्य तौर पर उन्नत नस्ल की गाय साल में केवल एक बच्चा देती है, लेकिन इस तकनीक से एक ही गाय से कई भ्रूण तैयार किए जा सकते हैं. इन भ्रूणों को लिक्विड नाइट्रोजन में सुरक्षित रखकर अलग-अलग स्थानों तक पहुंचाया जाएगा.

कम दूध देने वाले पशुओं से भी मिलेगी उन्नत नस्ल

विभाग का कहना है कि जिन गायों या भैंसों की दूध देने की क्षमता कम है, लेकिन वे गर्भ धारण करने में सक्षम हैं, उनमें उन्नत नस्ल के भ्रूण प्रत्यारोपित किए जाएंगे. इससे कम दूध देने वाले पशुओं से भी बेहतर नस्ल की संतानों का जन्म कराया जा सकेगा. डॉ. सिरवानी ने इसे किसानों के लिए 'किसी चमत्कार से कम नहीं' बताया. उनका कहना है कि इससे डेयरी व्यवसाय में बड़ा बदलाव आएगा और पशुपालकों की आय बढ़ेगी.

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5 लीटर से 12 लीटर दूध उत्पादन का लक्ष्य

पशुपालन विभाग फिलहाल कृत्रिम गर्भाधान और सेक्स सॉर्टेड सीमेन तकनीक पर भी काम कर रहा है. विभाग के मुताबिक इस तकनीक से करीब 90 प्रतिशत तक मादा बछिया जन्म ले रही हैं. अब भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक के जरिए उन्नत नर और मादा नस्लों के संयोजन से दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की तैयारी है. विभाग ने आने वाले समय में औसत दूध उत्पादन को 5 लीटर से बढ़ाकर 10 से 12 लीटर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है.

10 गायों में किया गया प्रयोग, एक में मिली सफलता

जानकारी के अनुसार 4 अगस्त 2025 को 10 गायों में भ्रूण प्रत्यारोपण किया गया था. इनमें से एक गाय में सफलता मिली और 2 मई 2026 को स्वस्थ साहीवाल बछिया का जन्म हुआ. विभाग का कहना है कि शुरुआती सफलता के बाद अब इस तकनीक का विस्तार प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी किया जाएगा.

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