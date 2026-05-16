बाबा महाकाल की शरण में भारतीय महिला क्रिकेट टीम, भस्म आरती में हुई शामिल, भक्ति में लीन नजर आई कप्तान

Women Cricket Team Visits Ujjain: विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में शनिवार सुबह भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों ने बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की. टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर समेत अन्य खिलाड़ियों ने तड़के भस्म आरती में शामिल होकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया.

जानकारी के मुताबिक भारतीय महिला क्रिकेट टीम के सदस्य सुबह करीब 3 बजे मंदिर पहुंचे. इस दौरान कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ टीम के कोच भी मौजूद रहे. खिलाड़ियों ने श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ बाबा महाकाल ते दरबार में हाजिरी लगाई.

कप्तान हरमनप्रीत के साथ अन्य खिलाड़ी पहुंचे

कप्तान हरमनप्रीत के साथ प्रवीण शर्मा, अमोल मजूमदार, अरुंधति, शेर सिंह, अनिरुद्ध, भारती, साल्वी, श्रेयंका, रेणुका, राखी, धनंजय, नंदिनी, सचिन, पूर्वा, यास्तिका, शैफाली, दीप्ति, ममता, राधा, क्रांति, रुचा, मुनीश, नल्लापु और गोलाने सहित अन्य खिलाड़ी मंदिर पहुंची. सभी खिलाड़ियों को प्रातः काल बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुई और पूजा-अर्चना करने के बाद आशीर्वाद लिया.

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महिला खिलाड़ी भस्म आरती में हुई शामिल

भस्म आरती के दौरान, भारतीय महिला क्रिकेट टीम पूरी तरह से भक्ति में लीन दिखाई दीं. लगभग दो घंटे तक आरती में शामिल होने के बाद, टीम ने नंदी हॉल में पूजन और अभिषेक किया. साथ ही नंदी के कान में अपनी मनोकामनाएं भी कही. इसके बाद चांदी द्वार से गुजरते हुए उन्होंने पुजारियों के हाथों भगवान महाकाल को जल अर्पित किया और उनका आशीर्वाद लिया. महिला खिलाड़ियों ने बाबा महाकाल के दर्शन करने बाद अपने अनुभव साझा किए. खिलाड़ियों ने कहा कि मंदिर का आध्यात्मिक वातावरण और यहां की ऊर्जा ने उन्हें गहरी शांति का एहसास कराया. खिलाड़ियों ने कहा कि बाबा महाकाल का आशीर्वाद पाकर वे खुद को सौभाग्यशाली महसूस कर रही है.

मंदिर समिति ने किया सम्मान

आरती के बाद श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों का स्वागत और सम्मान किया गया. बता दें कि इससे पहले भी भारतीय महिला क्रिकेट टीम कई मौको पर बाबा महाकाल के दर्शन के लिए उच्चैन पहुंच चुकी हैं. हर बार की तरह इस बार भी मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन कर और पूजा अर्चना की.

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