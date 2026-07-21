नौकरी का बहाना...युवती से मुलाकात के बाद रातभर गायब रहा युवक, सुबह लौटकर सुनाई खौफनाक कहानी

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Ujjain Crime News: उज्जैन में सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती, नौकरी का झांसा और फिर कथित अपहरण व फिरौती का सनसनीखेज मामला सामने आया है. नरवर निवासी हैदर पटेल ने नानाखेड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि सीहोर निवासी बताने वाली एक युवती ने इंस्टाग्राम पर उससे दोस्ती की. बातचीत के दौरान युवती ने नौकरी करने की इच्छा जताई. इस पर युवक ने अपने परिचित के यहां काम दिलाने की बात कही. युवती ने उज्जैन आकर नौकरी की जगह देखने की इच्छा जताई और 18 जुलाई की रात रेलवे स्टेशन से उसे लेने बुलाया.
फरियादी से मिली जानकारी के मुताबिक, वह रात करीब 9:15 बजे युवती को रेलवे स्टेशन से कार में बैठाकर नौकरी की साइट दिखाने के लिए निकला. आइकॉनिक होटल के पास से गुजरने के बाद जैसे ही कार तपोभूमि क्षेत्र की ओर पहुंची, तभी दो कारों में सवार 8 से 10 लोगों ने उसकी कार रोक ली.
पीड़ित ने लगाए गंभीर आरोप
वहीं पीड़ित ने आरोप लगाया है कि सभी लोगों ने खुद को हिन्दूवादी संगठन का सदस्य बताया और यह कहते हुए मारपीट शुरू कर दी कि वह नाबालिग लड़की को घुमा रहा है. इसी दौरान युवती भी बचाओ-बचाओ चिल्लाने लगी. आरोप है कि हमलावरों ने युवक के कपड़े उतरवाकर उसका वीडियो बनाया, कार, मोबाइल, घड़ी और नकदी छीन ली तथा उसे जबरन दूसरी कार में बैठाकर ले गए. पीड़ित का कहना है कि आरोपियों ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और एक अज्ञात स्थान पर ले जाकर बेरहमी से मारपीट की. इसके बाद उसके मोबाइल से परिजनों को फोन करवाया गया. आरोप है कि पहले 50 लाख रुपये की मांग की गई और बाद में 26 लाख रुपये में बात तय हुई.
10 लाख रुपए देने का दावा
पीड़ित ने दावा किया है कि उसके परिजनों ने रातोंरात 22 लाख रुपये कीमत का प्लॉट महज 11 लाख रुपये में बेचकर रुपये जुटाए और आरोपियों को बताए गए स्थान पर 10 लाख रुपये पहुंचाए. इसके बाद 19 जुलाई की सुबह उसे फ्रीगंज स्थित पाकीजा के पास छोड़ दिया गया. बाद में पीड़ित ने बताया कि हिन्दू वादी संगठन का कोई कार्यकर्ता शामिल नहीं था. उसने यह भी कहा कि संगठन के कार्यकर्ताओं की मदद से ही वह नानाखेड़ा थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करा सका.
आरोपियों की तलाश जारी
वहीं सीएसपी श्वेता गुप्ता ने बताया कि फरियादी हैदर पटेल की शिकायत पर नानाखेड़ा थाने में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है. फरियादी ने लोकेश शर्मा नाम के एक व्यक्ति को पहचानकर नामजद किया है, जबकि 5 से 7 अन्य आरोपियों के शामिल होने की बात कही है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है.
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