नौकरी का बहाना...युवती से मुलाकात के बाद रातभर गायब रहा युवक, सुबह लौटकर सुनाई खौफनाक कहानी

पीड़ित ने लगाए गंभीर आरोप

वहीं पीड़ित ने आरोप लगाया है कि सभी लोगों ने खुद को हिन्दूवादी संगठन का सदस्य बताया और यह कहते हुए मारपीट शुरू कर दी कि वह नाबालिग लड़की को घुमा रहा है. इसी दौरान युवती भी बचाओ-बचाओ चिल्लाने लगी. आरोप है कि हमलावरों ने युवक के कपड़े उतरवाकर उसका वीडियो बनाया, कार, मोबाइल, घड़ी और नकदी छीन ली तथा उसे जबरन दूसरी कार में बैठाकर ले गए. पीड़ित का कहना है कि आरोपियों ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और एक अज्ञात स्थान पर ले जाकर बेरहमी से मारपीट की. इसके बाद उसके मोबाइल से परिजनों को फोन करवाया गया. आरोप है कि पहले 50 लाख रुपये की मांग की गई और बाद में 26 लाख रुपये में बात तय हुई.