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नौकरी का बहाना...युवती से मुलाकात के बाद रातभर गायब रहा युवक, सुबह लौटकर सुनाई खौफनाक कहानी

Ujjain Kidnapping Case: उज्जैन में इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती के बाद नौकरी दिखाने के बहाने बुलाए गए युवक के कथित अपहरण और फिरौती मांगने का मामला सामने आया है. पीड़ित हैदर पटेल ने 10 लाख रुपये वसूलने, मारपीट और लूट के आरोप लगाए हैं. पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Written ByAnimesh SinghEdited By:Manish kushawah
Published: Jul 21, 2026, 04:20 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 04:20 PM IST
नौकरी का बहाना...युवती से मुलाकात के बाद रातभर गायब रहा युवक, सुबह लौटकर सुनाई खौफनाक कहानी
Image Credit: AI Generated Photo

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Animesh Singh

Animesh Singh

अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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