/इंस्टाग्राम पर दोस्ती, हनीट्रैप...फिर किडनैपिंग, युवक से 50 लाख की फिरौती मांगने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 10 आरोपी गिरफ्तार

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उज्जैन की नानाखेड़ा पुलिस ने इंस्टाग्राम के जरिए हनीट्रैप में फंसाकर युवक का अपहरण करने और फिरौती वसूलने वाले एक संगठित अंतरजिला गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी सहित 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक महिला समेत दो आरोपी अभी फरार हैं.
पुलिस के अनुसार 20 जुलाई को ग्राम नरवर निवासी 29 वर्षीय हैदर पटेल ने नानाखेड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. उसने बताया कि इंस्टाग्राम पर अंजली नाम की युवती ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर उससे संपर्क किया और मिलने के लिए बुलाया. मुलाकात के दौरान पहले से घात लगाकर बैठे मुख्य आरोपी लोकेश शर्मा और उसके साथियों ने हैदर का अपहरण कर लिया. आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की और आपत्तिजनक वीडियो बनाकर झूठे मामले में फंसाने तथा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी.
50 लाख रुपये की फिरौती मांगी
इसके बाद आरोपियों ने हैदर के परिजनों से 50 लाख रुपये की फिरौती मांगी. बाद में यह सौदा 26 लाख रुपये में तय हुआ. आरोपियों ने पहले 10 लाख रुपये ले लिए और इसके बाद युवक को छोड़ दिया, लेकिन बाकी 16 लाख रुपये की मांग लगातार करते रहे. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) गुरुप्रसाद पाराशर और नगर पुलिस अधीक्षक नानाखेड़ा श्वेता गुप्ता के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी नरेन्द्र कुमार यादव के नेतृत्व में विशेष टीम बनाई गई. साइबर तकनीकी विश्लेषण, मुखबिर तंत्र और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी सहित 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.
पूछताछ में आरोपियों ने किया खुलासा
पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि गिरोह पहले ऐसे लोगों की जानकारी जुटाता था जिनके पास हाल ही में पैसे आए हों या जिन्हें आसानी से हनीट्रैप में फंसाया जा सके. इसी साजिश के तहत सहआरोपी इदरीश पटेल ने हैदर की जानकारी और उसकी आर्थिक स्थिति की सूचना गिरोह को दी. इसके बाद महिला आरोपी अंजली ठाकुर ने इंस्टाग्राम पर संपर्क कर युवक को मिलने बुलाया और पूरी वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने बताया कि इस मामले में दो आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इस गिरोह ने प्रदेश के अन्य जिलों में भी इसी तरह की वारदातों को अंजाम दिया है या नहीं. आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड और अवैध संपत्ति की भी जांच की जा रही है.
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