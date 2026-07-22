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इंस्टाग्राम पर दोस्ती, हनीट्रैप...फिर किडनैपिंग, युवक से 50 लाख की फिरौती मांगने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 10 आरोपी गिरफ्तार

उज्जैन में इंस्टाग्राम के जरिए हनीट्रैप में फंसाकर युवक का अपहरण कर फिरौती वसूलने वाले अंतरजिला गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक महिला सहित दो आरोपी अब भी फरार हैं.

Written ByAnimesh SinghEdited ByPooja
Published: Jul 22, 2026, 09:55 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 09:55 PM IST
इंस्टाग्राम पर दोस्ती, हनीट्रैप...फिर किडनैपिंग, युवक से 50 लाख की फिरौती मांगने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 10 आरोपी गिरफ्तार

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Animesh Singh

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अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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