/इंस्टाग्राम पर दोस्ती, हनीट्रैप...फिर किडनैपिंग, युवक से 50 लाख की फिरौती मांगने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 10 आरोपी गिरफ्तार

पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि गिरोह पहले ऐसे लोगों की जानकारी जुटाता था जिनके पास हाल ही में पैसे आए हों या जिन्हें आसानी से हनीट्रैप में फंसाया जा सके. इसी साजिश के तहत सहआरोपी इदरीश पटेल ने हैदर की जानकारी और उसकी आर्थिक स्थिति की सूचना गिरोह को दी. इसके बाद महिला आरोपी अंजली ठाकुर ने इंस्टाग्राम पर संपर्क कर युवक को मिलने बुलाया और पूरी वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने बताया कि इस मामले में दो आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इस गिरोह ने प्रदेश के अन्य जिलों में भी इसी तरह की वारदातों को अंजाम दिया है या नहीं. आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड और अवैध संपत्ति की भी जांच की जा रही है.