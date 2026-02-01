Advertisement
MP के इस शहर में बनेगा अंतरराष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट, 2028 से पहले होगा संचालन

Ujjain News: मध्य प्रदेश को जल्द ही एक और अंतरराष्ट्रीय स्तर के एयरपोर्ट की सुविधा मिलने वाली है. बताया जा रहा है कि 2028 से पहले यह एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा, जिस पर तेजी से काम होगा.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 01, 2026, 11:23 AM IST
एमपी में यहां बनेगा अंतरराष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट
Ujjain Airport: मध्य प्रदेश में सिंहस्थ से पहले कई सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है, जिसमें हवाई सेवा का विस्तार भी अहम माना जा रहा है. अब मध्य प्रदेश को अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक और एयरपोर्ट मिलने वाला है. जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. बताया जा रहा है कि सिंहस्थ-2028 से पहले इसका संचालन शुरू हो जाएगा, जहां अंतरराष्ट्रीय स्तर की फ्लाइट भी लैडिंग करेगी. इसके लिए राज्य और केंद्र सरकार के बीच भी बातचीत हो चुकी है, जिस पर तेजी से काम करने की योजना बनी है, क्योंकि सिंहस्थ का आयोजन 2028 में होना है, जिसकी तैयारियां सरकार कर रही है. 

उज्जैन को मिलेगी सौगात 

उज्जैन को 2028 से पहले अंतरराष्ट्रीय स्तर के एयरपोर्ट की सौगात मिलने वाली है. यहां छोटे एटीआर-72 विमान के हिसाब से विमानों को उतारने की तैयारी चल रही है. जिसके लिए निर्माण किया जाएगा. बताया जा रहा है कि जिला प्रशासन की तरफ से शासन को इसका प्रस्ताव भेज दिया गया है, जिसे जल्द ही स्वीकृति मिलने की संभावना है, उसके बाद यहां काम शुरू हो जाएगा. उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ से पहले इसको चलाने की तैयारी है, क्योंकि यह राज्य के लिए अहम माना जा रहा है, उज्जैन में अंतरराष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनने से इंदौर एयरपोर्ट पर भी दवाब बहुत हद तक कम होगा. 

दताना-मताना हवाई पट्टी का भी विस्तार 

इसके अलावा सिंहस्थ की तैयारियों के हिसाब से उज्जैन-देवास रोड पर बनी दताना-मताना की हवाई पट्टी को भी सरकार ने विस्तार करने की योजना बना ली है. बताया जा रहा है कि इसे एयरपोर्ट के रूप में डेवलप किया जाएगा.  मप्र सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच एयरपोर्ट निर्माण के लिए एमओयू भी हो चुका है. यही वजह है कि यहां के कामों में तेजी आ रही है. क्योंकि पहले यहां केवल छोटे एटीआर-72 श्रेणी के विमानों को ही संचालित करने की योजना बन रही थी, लेकिन अब इसे विस्तार करने की योजना बन गई है. यानि यहां और बड़े स्तर के विमान उतारे जा सकेंगे. यहां अब बोइंग सी-20 के संचालन की तैयारी चल रही है. 

सिंहस्थ में मिलेगा फायदा 

सिंहस्थ के आयोजन को लेकर उज्जैन में हवाई सेवाओं का सबसे ज्यादा विस्तार किया जा रहा है, क्योंकि मेले में विदेशों से भी पर्यटकों आएंगे, ऐसे में यात्रियों को इसका फायदा मिलेगा. अंतरराष्ट्रीय स्तर के एयरपोर्ट का निर्माण होने से उज्जैन के लिए ही सीधी फ्लाइट का संचालन भी आसान हो जाएगा, जबकि व्यावसायिक विमान भी यहां आसानी से आ जा सकेंगे. जिससे उज्जैन को अंतरराष्ट्रीय स्तर के व्यावसायिक क्षेत्र में डेवलप करने का फायदा मिलेगा. बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट के लिए 241 एकड़ जमीन की जरूरत थी, जिसका दायरा भी सरकार ने बड़ा दिया है अब यहां 300 एकड़ जमीन का दायरा किया जाएगा.

