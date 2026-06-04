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कुवैत एयरपोर्ट पर ईरान के हमले में MP के मंजूर अहमद की मौत, भांजी की शादी में शामिल होने आ रहे थे उज्जैन

Manzoor Ahmed Dies In Kuwait: ईरान के हमले में कुवैत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बड़ा नुकसान हुआ, जिसमें उज्जैन के निवासी मंजूर अहमद की मौत हो गई. पिछले 30 वर्षों से कुवैत में काम कर रहे मंजूर 8 जून को भांजी की शादी में शामिल होने भारत आने वाले थे, लेकिन इस हादसे ने परिवार की खुशियां मातम में बदल दी.

Written By  Animesh Singh|Edited By: Pooja|Last Updated: Jun 04, 2026, 11:43 AM IST
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कुवैत एयरपोर्ट पर ईरान के हमले में MP के मंजूर अहमद की मौत, भांजी की शादी में शामिल होने आ रहे थे उज्जैन

Manzoor Ahmed Dies In Kuwait:  ईरान-अमेरिका युद्ध के बीच एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है. ईरान ने कुवैत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ड्रोन और मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. इस भीषण हमले में एयरपोर्ट का टर्मिनल-1 पूरी तरह तबाह हो गया है, जबकि 63 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. इस हमले ने मध्य प्रदेश के उज्जैन के एक परिवार की खुशियां हमेशा के लिए छीन लीं. हमले में राज रॉयल कॉलोनी के रहने वाले 50 वर्षीय मंजूर अहमद की मौत हो गई. मंजूर पिछले 30 सालों से कुवैत में टेलरिंग का काम कर रहे थे और 8 जून को अपनी भांजी की शादी में शामिल होने घर लौट रहे थे.

बेटे मोहम्मद अनस ने बताया कि मंगलवार शाम ही पिता से आखिरी बात हुई थी. उन्होंने बेहद खुश होकर कहा था, नागदा वाली ट्रेन से आऊंगा, लेने आ जाना. परिवार स्टेशन जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उससे पहले मौत की खबर आ गई. मंजूर अपने पीछे पत्नी, दो बेटियां और एक बेटा छोड़ गए हैं.

उज्जैन आने वाले थे मंजूर अहमद 

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मंजूर की बुधवार सुबह 7:30 बजे भारत के लिए फ्लाइट थी, जिसके जरिए उन्हें पहले दिल्ली और फिर उज्जैन आना था. वह उस सुबह एयरपोर्ट पहुंच चुके थे. ठीक उसी समय ईरान ने कुवैत एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला कर दिया. इस हमले में उनकी जान चली गई. कुवैत में रहने वाले उनके रिश्तेदार और जान-पहचान वाले उनके शव को भारत वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं.  मृतक मंजूर के परिवार वाले उनके शव को वापस उज्जैन लाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार से मदद मांग रहे हैं. इस मामले को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बातचीत चल रही है. बताया जा रहा है कि मंजूर का शव शुक्रवार शाम तक उज्जैन लाया जा सकता है. बता दें कि, ईरान और अमेरिका-इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है. हालांकि, पिछले कई दिनों से संघर्ष-विराम (सीजफायर) लागू है, फिर भी इसके बावजूद रुक-रुककर हमले होते रहते हैं. संघर्ष-विराम को लेकर अभी तक कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ है, जिसके चलते बीच-बीच में ड्रोन हमले होते रहते हैं. 

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