इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर बुलाया मिलने, फिर अपहरण कर मांगे 50 लाख, 5 महिलाएं समेत 6 गिरफ्तार

Jabalpur Honey Trap Case: इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती प्रॉपर्टी ब्रोकर के लिए जानलेवा साबित हो गई. जबलपुर निवासी एक युवती ने सोशल मीडिया पर दोस्ती कर ब्रोकर को मिलने बुलाया और अपने साथियों के साथ मिलकर उसका अपहरण कर लिया. इस वारदात में दो पुरुष और चार महिलाएं शामिल थीं. पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सभी छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

उज्जैन के तुलाहेड़ा निवासी प्रॉपर्टी ब्रोकर राहुल राठौर ने बताया कि 11 सितंबर को इंस्टाग्राम पर दोस्त बनी युवती ने उसे कानीपुरा ब्रिज पर बुलाया. जैसे ही वह कार में बैठा, युवती के साथी वहां पहुंच गए. आरोपियों ने धमकी दी कि “हमसे बात कर ले, वरना बलात्कार के झूठे केस में फंसा देंगे.” इसके बाद चाकू दिखाकर कहा गया कि 50 लाख रुपए देने होंगे, नहीं तो जान से मार देंगे. कम से कम 25 लाख रुपए तुरंत चाहिए.

अगवाकर की पिटाई

आरोपियों ने पीड़ित को उसकी ही कार से अगवा किया और बेरहमी से पीटा. उसका मोबाइल छीन लिया और पूरे रास्ते डराते-धमकाते रहे. यहां तक कि उसके अकाउंट से डीजल और खाने-पीने का सामान तक मंगवाया गया. रातभर खेत में बंधक बनाकर रखा और बार-बार दबाव बनाया गया कि पैसे का इंतजाम करो.

गैंग की तलाश जारी

किसी तरह पीड़ित ने अपने जीजा को फोन कर 15 लाख रुपए लाने का बहाना किया. जीजा सतीश राठौर और उनके साथी पहुंचे तो आरोपी कार लेकर भागने लगे. पीछा करने पर उनकी कार खेत में पलट गई. अफरा-तफरी के बीच आरोपी भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर सभी छह लोगों को पकड़ लिया. चिमनगंज थाना पुलिस ने अपहरण, लूट, मारपीट और धमकी देकर वसूली की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है. साथ ही हनीट्रैप गैंग के अन्य नेटवर्क की भी जांच की जा रही है. (रिपोर्टः अनिमेष/ उज्जैन)

