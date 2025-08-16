Janmashtami: उज्जैन में 115 सालों से निभाई जा रही अनोखी परंपरा, जानिए गोपाल मंदिर का महत्व
Janmashtami: उज्जैन में 115 सालों से निभाई जा रही अनोखी परंपरा, जानिए गोपाल मंदिर का महत्व

Janmashtami: उज्जैन में भी जन्माष्टमी की धूम देखी जा रही है. यहां के एक मंदिर में पिछले 115 सालों से एक अनोखी परंपरा निभाई जा रही है. जो उज्जैन के प्रसिद्ध गोपाल मंदिर में होती है. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 16, 2025, 02:06 PM IST
उज्जैन में जन्माष्टमी की धूम
उज्जैन में जन्माष्टमी की धूम

Ujjain Gopal Mandir: उज्जैन वो शहर है जिसका भगवान श्रीकृष्ण से गहरा संबंध है. ब्रृज भूमि के बाद भगवान ने लंबा समय उज्जैन में गुजारा है. क्योंकि उन्होंने यही से शिक्षा-दीक्षा हासिल की थी. जिससे उज्जैन में भी जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है. उज्जैन के प्रसिद्ध गोपाल मंदिर में इस वर्ष भी जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है, यहां 115 वर्षों से एक अनूठी परंपरा चली आ रही है, जिसके अनुसार भाद्रपद कृष्ण अष्टमी पर श्रीकृष्ण के जन्म के बाद पांच दिनों तक शयन आरती नहीं होती. पुजारियों का कहना है कि जन्म के बाद बालक के जागने और सोने का समय निश्चित नहीं होता, इसलिए इन पांच दिनों तक भगवान को बालक मानकर उनकी बालभाव से सेवा की जाती है. 

उज्जैन में रात 12 बजे होगा जश्न 

आज जन्माष्टमी के अवसर पर गोपाल मंदिर में मध्यरात्रि 12 बजे श्रीकृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा, जन्मोत्सव के लिए मंदिर को आकर्षक विद्युत और पुष्पों से सजाया गया है. मंदिर के सभा मंडप में माता यशोदा की गोद में बाल गोपाल की मनमोहक झांकी भी सजाई गई है. पुजारियों के अनुसार, जन्म के बाद भगवान को बालक के रूप में खिलौनों से खिलाया जाता है और उनका लाड़-प्यार किया जाता है. मान्यता है कि बछबारस (द्वादशी तिथि) को भगवान बड़े हो जाते हैं और बाल लीला करते हुए माखन-मटकी फोड़ते हैं. इस दिन मंदिर के मुख्य द्वार पर माखन-मटकी बांधी जाती है, जिसे बाल गोपाल के रूप में बच्चे फोड़ते हैं. 

ये भी पढ़ेंः 11 क्विंटल मालपुआ...51 किलो पंजीरी, ऐसे मनाई मनाई जा रही रायपुर में कृष्ण जन्माष्टमी

इसके बाद दोपहर 12 बजे आरती कर भगवान को माखन-मिश्री का भोग लगाया जाता है और फिर शयन आरती की जाती है. इसी के साथ पांच दिनों तक चलने वाली यह अनूठी परंपरा समाप्त होती है। जन्माष्टमी की धूम पूरे शहर में दिखाई दे रही है. बाजारों में लोगों ने भगवान श्रीकृष्ण की पोशाक और झूले खरीदे, और जगह-जगह जन्मोत्सव मनाते नजर आए. गोपाल मंदिर और फ्रीगंज में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली, जो भगवान श्रीकृष्ण के भजनों पर झूमते हुए नजर आए. 

सीएम मोहन यादव भी होंगे शामिल 

उज्जैन के गोपाल मंदिर में होने वाले इस आयोजन में आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी गोपाल मंदिर पहुंचकर भगवान द्वारकाधीश का आशीर्वाद लेंगे. इस आयोजन को लेकर पिछले कई दिनों से उज्जैन में तैयारियां चल रही हैं. 

ये भी पढ़ेंः रोज 5 आरती... चढ़ते हैं 56 भोग, जुगल किशोर का यह मंदिर है बेहद ही खास, जन्माष्टमी पर करें दर्शन

