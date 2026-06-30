अब नहीं बनेगा उज्जैन-जावरा हाईवे! हाईकोर्ट ने जमीन अधिग्रहण पर लगाई रोक, जानिए क्या है पूरा मामला?

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MP High Court News: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने उज्जैन-जावरा ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे परियोजना के तहत उज्जैन जिले के तीन गांवों के भूमि अधिग्रहण मामले में किसानों को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने ग्राम मंगरोला, सोडंग और झिरनिया के किसानों की याचिका पर सुनवाई करते हुए विवादित भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं. इस आदेश के बाद अब संबंधित जमीन पर किसी भी प्रकार की आगे की कार्रवाई फिलहाल रोक दी गई है.
याचिकाकर्ता किसानों की ओर से अधिवक्ता विशाल चौहान और आशुतोष जगताप ने कोर्ट में दलील दी कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिनियम 2013 के नियमों का पालन किए बिना की गई है. उनका कहना था कि किसानों द्वारा दिए गए वैकल्पिक मार्ग, शासकीय भूमि के उपयोग और इंटरचेंज डिजाइन में बदलाव के सुझावों पर प्रशासन ने गंभीरता से विचार नहीं किया और प्रक्रिया में कई अनियमितताएं बरती गई हैं.
मुआवजे के मुद्दे पर असंतोष
याचिका में यह भी बताया गया कि इन तीन गांवों से मुख्य सड़कें जुड़ी होने के कारण किसान अपनी जमीन देने को तैयार नहीं हैं, खासकर मुआवजे के मुद्दे को लेकर असंतोष है. किसानों की ओर से यह भी कहा गया कि आपत्तियों की सुनवाई सक्षम प्राधिकारी के बजाय किसी अन्य अधिकारी द्वारा की गई, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन है. प्रारंभिक सुनवाई में यह भी सामने आया कि कई किसानों को अब तक मुआवजा राशि प्राप्त नहीं हुई है.
किसानों को मिली बड़ी राहत
इन सभी तर्कों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने माना कि मामले में कई महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न विचारणीय हैं. अदालत ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया. इस निर्णय से मंगरोला, सोडंग और झिरनिया गांवों के प्रभावित किसानों को फिलहाल बड़ी राहत मिली है. कोर्ट का यह आदेश तब तक प्रभावी रहेगा जब तक मामले की अगली सुनवाई में अंतिम निर्णय नहीं हो जाता और पूरी जांच पूरी नहीं हो जाती.
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