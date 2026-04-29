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सड़क हादसे में घायलों की मदद करने पर मिलेंगे ₹25 हजार, शुरू हुआ 'जीवन रक्षक' अभियान

Ujjain News-उज्जैन में सड़क हादसों में घायलों की जान बचाने के लिए यातायात पुलिस ने एक खास अभियान शुरू किया है. इसका नाम रखा गया है ‘जीवन रक्षक’ अभियान. अभियान के तहत सड़क हादसों में लोगों की मदद करने वालों को इनाम दिया जाएगा.

 

Written By  Animesh Singh|Edited By: Harsh Katare|Last Updated: Apr 29, 2026, 12:21 PM IST
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सड़क हादसे में घायलों की मदद करने पर मिलेंगे ₹25 हजार, शुरू हुआ 'जीवन रक्षक' अभियान

Jeevan Rakshak Campaign in Ujjain-मध्यप्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में सड़क हादसों के दौरान होने वाली मौतों के आंकड़ों में कमी लाने के लिए यातायात पुलिस ने एक बेहद खास और संवेदनशील मुहिम शुरू की है. जीवन रक्षक नाम के इस अभियान के जरिए पुलिस न केवल लोगों को प्रशिक्षित कर रही है, बल्कि घायलों की मदद करने वालों के लिए बड़े इनाम की घोषणा भी की गई है. घायलों की मदद करने पर लोगों को पुलिस की तरफ से इनाम दिया जाएगा. 

ब्लैक स्पॉट पर विशेष ध्यान
पुलिस ने जिले के ऐसे 20 स्थानों को चिन्हिंत किया है, जिन्हें ब्लैक स्पॉट माना जाता है, यानी जहां सबसे ज्यादा सड़क हादसे होते हैं. इन इलाकों में स्थानीय दुकानदारों, रहवासियों और राहगीरों को विशेष ट्रेनिंग दी जा रहीहै. अभियान का उद्देश हादसे के बाद के पहले एक घंटे, जिसे मेडिकल भाषा में गोल्डन ऑवर कहा जाता है, का सही इस्तेमाल करना है. इस एक घंटे में सही प्राथमिक उपचार मिल जाए, तो घायल की जान बचने की संभावना ज्यादा होती है. 

मदद करने पर 25 हजार का इनाम
इस अभियान की सबसे बड़े विशेषता आर्थिक प्रोत्साहन और सुरक्षा है. मुख्यमंत्री राहगीर योजना के तहत, अगर कोई व्यक्ति सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को समय पर अस्पताल पहुंचाता है और उसकी जान बचाने में मदद करता है, तो उसे 25 हजार तक का नकद इनाम दिया जाएगा. इसके साथ ही, पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि मदद करने वाले व्यक्ति से कोई बेवजह पूछताछ नहीं की जाएगी और न ही उसे किसी कानूनी झंझट में डाला जाएगा. 

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सीपीआर और फर्स्ट एड की ट्रेनिंग
अभियान के तबत डॉक्टरों की एक विशेष टीम लोगों को CPR की ट्रेनिंग दे रही है. लोगों को सिखाया जा रहा है कि अगर किसी घायल की सांस या दिल की धड़कन रुक जाए, तो एंबुलेंस आने तक उसे कैसे कृत्रिम सांस देकर जीवित रखा जा सकता है. इसके अलावा, कई ब्लैक स्पॉट्स पर स्थानीय लोगों को फर्स्ट एड किट भी वितरित की गई है. 

बनेगी जीवन रक्षकों की टीम
यातायात पुलिस के अनुसार, आने वाले समय में इन 20 चिन्हित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों की एक समर्पित टीम तैयार की जाएगी. यह टीम फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में काम करेगी, जो एंबुलेंस के पहुंचने से पहले ही घायल को प्राथमिक चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराएगी. पुलिस लगातार 112 और 108 जैसी आपातकालीन सेवाओं के सही उपयोग और लोकेशन साझा करने के तरीके भी लोगों को समझा रही है.

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