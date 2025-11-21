Advertisement
बाबा की शरण में नतमस्तक हुए जुबिन नौटियाल! इंडिया टूर से पहले पहुंचे महाकाल के दरबार

Jubin Nautiyal in Ujjain: महाकालेश्वर मंदिर में गायक जुबिन नौटियाल ने इंडिया टूर से पहले बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया. जहां उन्होंने भस्मारती में शामिल होकर उन्होंने गर्भगृह में विधिविधान से पूजन-अभिषेक किया.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Nov 21, 2025, 09:03 AM IST
बाबा की शरण में जुबिन नौटियाल!
बाबा की शरण में जुबिन नौटियाल!

Jubin Nautiyal Mahakal Darshan: उज्जैन में आज प्रसिद्ध बॉलीवुड गायक जुबिन नौटियाल बाबा महाकाल के दरबार में नतमस्तक हुए. इंडिया टूर शुरू होने से पहले उन्होंने महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर आशीर्वाद लिया. सुबह की भस्मारती में शामिल होकर जुबिन ने नंदी हॉल के पास बैठकर ध्यान लगाया और शांत वातावरण में दर्शन का आनंद लिया. इससे पहले भी वे कई बार महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन आ चुके हैं. मंदिर में पहुंचते ही श्रद्धालुओं ने भी उनका गर्मजोशी से स्वागत किया.

भस्मारती के बाद जुबिन नौटियाल ने गर्भगृह में जाकर विधिविधान से पूजन-अभिषेक किया. मंदिर के पुजारियों ने उनके लिए विशेष पूजा संपन्न कराई और उन्हें भस्म, रुद्राक्ष और प्रसाद अर्पित किया. गर्भगृह में दर्शन के दौरान जुबिन पूर्णतः आध्यात्मिक माहौल में डूबे नजर आए. इसके बाद वे मंदिर परिसर में कुछ समय रुके और स्वयं के आध्यात्मिक अनुभवों को साझा करते हुए महाकाल की महिमा की प्रशंसा की.

दर्शन के उपरांत मंदिर प्रबंध समिति की ओर से सहायक प्रशासक आशीष फलवाडिया ने शॉल और श्रीफल भेंट कर उनका स्वागत किया. जुबिन ने महाकालेश्वर मंदिर की भव्य व्यवस्था, सुरक्षा, स्वच्छता और भक्तों के लिए की गई सुविधाओं की सराहना की. उन्होंने कहा कि उज्जैन आकर हमेशा मन को शांति मिलती है. इस दौरान उन्होंने अपने देशवासियों के लिए मंगलकामनाएं व्यक्त कीं और उम्मीद जताई कि उनका आने वाला इंडिया टूर सभी के लिए यादगार रहेगा. (रिपोर्टः अनिमेश सिंह, उज्जैन)

