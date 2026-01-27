Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhउज्जैन

उज्जैन में सिंहस्थ-2028 से पहले शिप्रा शुद्धिकरण की पहल, 900 करोड़ की परियोजना बदलेगी तस्वीर

Shipra River Clean Project: उज्जैन में सिंहस्थ से पहले शिप्रा नदी को भी साफ करने की प्रक्रिया लगातार चल रही है. उज्जैन में नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया जा रहा है, ताकि नदी को पहले से साफ किया जा सके.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 27, 2026, 10:41 AM IST
उज्जैन में शिप्रा नदी होगी साफ
उज्जैन में शिप्रा नदी होगी साफ

Simhastha Kumbh Ujjain: उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ-2028 की तैयारियां तेज हो गई हैं. शिप्रा को साफ रखने के लिए कान्ह डायवर्सन प्रोजेक्ट पर अब काम शुरू हो गया है, जहां 30 किलोमीटर लंबी परियोजना का 40 प्रतिशत से ज्यादा काम उज्जैन में पूरा हो गया है. नदी के पानी के साफ बनाए रखने के लिए कान्ह डायवर्सन क्लोज डक्ट परियोजना  उज्जैन में अहम मानी जा रही है. बताया जा रहा है कि खुद सीएम मोहन यादव भी लगातार इस परियोजना पर चल रहे कामों की समय-समय पर निगरानी कर रहे हैं, उज्जैन के अधिकारियों को इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम करने के लिए कहा गया है. 

900 करोड़ का प्रोजेक्ट 

उज्जैन में इस परियोजना में कान्ह नदी के पानी को उज्जैन शहर में आने से पहले ही दूसरी दिशा में मोड़ा जाएगा, ताकि शिप्रा नदी में साफ पानी बना रहे. इस पूरे काम पर करीब 900 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं. यह परियोजना करीब 30 किलोमीटर लंबी है, इसमें 12 किलोमीटर हिस्सा जमीन के नीचे सुरंग के रूप में और 18 किलोमीटर हिस्सा कट एंड कवर तरीके से बनाया जा रहा है, इसके जरिए पानी को तय रास्ते से आगे ले जाया जाएगा. जिससे पानी का बहाव भी बना रहे और नदी भी पूरी तरह से साफ रहे. 

उज्जैन के कलेक्टर रौशन कुमार सिंह ने बताया कि यह काम मुख्यमंत्री के निर्देश पर सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है, उन्होंने कहा कि काम तेजी से चल रहा है और अब तक 40 प्रतिशत से ज्यादा काम पूरा हो चुका है. स्थानीय लोगों का कहना है कि शिप्रा नदी उज्जैन की आस्था से जुड़ी हुई है. सिंहस्थ के अलावा सालभर अलग-अलग धार्मिक मौकों पर श्रद्धालु शिप्रा घाटों पर स्नान और आचमन के लिए आते हैं. संत रामेश्वर दास जी महाराज ने कहा कि सिंहस्थ और अन्य पर्वों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु शिप्रा तट पर पहुंचते हैं. ऐसे में शिप्रा नदी का पानी साफ रहना बहुत जरूरी है. 

समय-सीमा में पूरा होगा काम 

प्रशासन का दावा है कि उज्जैन में शिप्रा नदी को लेकर चल रहा काम समय सीमा में पूरा किया जाएगा. प्रशासन के मुताबिक तय समय के भीतर काम पूरा करने की कोशिश की जा रही है. परियोजना पूरी होने के बाद सिंहस्थ 2028 के दौरान शिप्रा नदी में साफ पानी का बहाव बनाए रखा जाएगा. 

