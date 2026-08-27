उज्जैन में करणी सेना के दो गुट आमने-सामने, खाना खाने के बाद खूनी झड़प, 2 की हत्या, 2 घायल

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Ujjain Crime News: उज्जैन के थाना चिमनगंज मंडी इलाके में दोहरा हत्याकांड का सनसनीखेज मामला सामने आया है. घटना कनीपुरा इलाके में लक्की ढाबे के पास की बताई जा रही है. जिन लोगों के बीच यह विवाद खड़ा हुआ, वे करणी सेना से जुड़े हुए है. घटना में राहुल सिंह और जितेंद्र सिंह की हत्या हुई है. वहीं, इसी गुट के पप्पू जाट और श्रवण कुमार राव घायल हैं. मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर कुछ लोगों को राउंडअप भी किया है. करणी सेना के पद को लेकर कहासुनी भी विवाद का कारण बताया जा रहा है. हालांकि, जब यह हत्याकांड हुआ, तब दोनों गुटों के लोग साथ में खाना खा रहे थे और पुराने विवाद को लेकर समझौते की बात कर रहे थे. खाना खाने के बाद फिर विवाद शुरू हो गया और यह घटनाक्रम हुआ.
मृतक राहुल सिंह के मामा हेमंत सिंह चौहान का कहना है कि रात ग्यारह बजे राहुल के भाई के मोबाइल पर शक्ति सिंह ने फोन किया और कहा कि तेरे भाई को बचा सके तो बचा लेना. राहुल के भाई ने अपने मामा को बताया. पूरे परिवार को इसकी सूचना हुई, इसके बाद सभी लोग राहुल और उसके मित्र जितेंद्र लहूलुहान थे. शरीर पर चाकू और तलवार के घाव देखकर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. वहीं, इन्हीं के दो अन्य साथी पप्पू जाट और श्रवण कुमार घायल हो गए.
10 - 15 लोग हमलावर
यह भी बताया जा रहा है कि दो दिन पहले आरोपी शक्ति सिंह और मृतक राहुल सिंह के बीच कुछ विवाद हुआ था. इसी विवाद में समझौते के लिए शक्ति सिंह ने राहुल को बुलाया और धोखे से हमला कर उसकी हत्या कर दी. खास बात यह है कि हत्या के पहले सभी ने एक साथ खाना भी खाया था. कुछ मामूली कहासुनी हुई, तो शक्ति सिंह ने अपने साथी सोनू बंजारा, अन्ना, अर्पित, रमेश व अन्य लोगों के साथ मिलकर हत्याकांड को अंजाम दिया. यहां हमलावरों की संख्या 10 से 15 बताई जा रही है, जिनके पास चाकू और तलवार थे.
5 लोग नामजद आरोपी
मामले में थाना प्रभारी विवेक कनोडिया ने बताया कि मृतक और आरोपी साथ में बैठकर खाना खा रहे थे. पुराना विवाद सुलझा रहे थे, फिर से झगड़ा शुरू हो गया. शक्ति सिंह ने अपने अन्य साथी अर्पित, रमेश, सोनू बंजारा, अन्ना सहित अन्य लोगों को बुलाया और राहुल व उसके साथियों पर हमला कर दिया. पूर्व में भी करणी सेना के पदों को लेकर विवाद हो चुका है. घायल श्रवण कुमार के कथन पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है. पांच लोग नामजद आरोपी हैं. शेष अन्य आरोपी बनाए गए हैं. कुछ लोगों को राउंडअप किया गया है, पूछताछ जारी है.
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