उज्जैन में करणी सेना के दो गुट आमने-सामने, खाना खाने के बाद खूनी झड़प, 2 की हत्या, 2 घायल

Ujjain Crime News: उज्जैन के थाना चिमनगंज मंडी इलाके में दोहरा हत्याकांड का सनसनीखेज मामला सामने आया है. घटना कनीपुरा इलाके में लक्की ढाबे के पास की बताई जा रही है. जिन लोगों के बीच यह विवाद खड़ा हुआ, वे करणी सेना से जुड़े हुए है. घटना में राहुल सिंह और जितेंद्र सिंह की हत्या हुई है. वहीं, इसी गुट के पप्पू जाट और श्रवण कुमार राव घायल हैं. मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर कुछ लोगों को राउंडअप भी किया है. करणी सेना के पद को लेकर कहासुनी भी विवाद का कारण बताया जा रहा है. हालांकि, जब यह हत्याकांड हुआ, तब दोनों गुटों के लोग साथ में खाना खा रहे थे और पुराने विवाद को लेकर समझौते की बात कर रहे थे. खाना खाने के बाद फिर विवाद शुरू हो गया और यह घटनाक्रम हुआ.