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उज्जैन में करणी सेना के दो गुट आमने-सामने, खाना खाने के बाद खूनी झड़प, 2 की हत्या, 2 घायल

Ujjain Double Murder Case: उज्जैन के कनीपुरा क्षेत्र में करणी सेना से जुड़े दो गुटों के विवाद में राहुल सिंह और जितेंद्र सिंह की हत्या कर दी गई. पप्पू जाट और श्रवण कुमार घायल हुए हैं. पुलिस ने पांच नामजद आरोपियों समेत अन्य पर केस दर्ज किया है.

Written ByAnimesh Singh
Published: Aug 27, 2026, 02:02 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 02:02 PM IST
उज्जैन में करणी सेना के दो गुट आमने-सामने, खाना खाने के बाद खूनी झड़प, 2 की हत्या, 2 घायल
Image Credit: ZEE MEDIA

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Animesh Singh

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अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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