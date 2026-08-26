/महाकाल मंदिर में कावड़ियों का हंगामा! सुरक्षाकर्मियों से मारपीट; धक्का देकर गर्भगृह में घुसने की कोशिश, बैरिकेडिंग तोड़ी

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उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में सुरक्षा और दर्शन की व्यवस्था में बाधा डालने वाली एक गंभीर घटना सामने आई है. एक हिंदू संगठन के नेतृत्व में कांवड़ियों और उपद्रवी लोगों के एक समूह ने नंदीहाल में भारी हंगामा किया. नियमों का उल्लंघन करते हुए दर्शन करने की जिद में इन असामाजिक तत्वों ने बैरिकेड्स तोड़कर, व्यवस्थात्मक अवरोधों को नुकसान पहुंचाकर और मंदिर के दान-पात्रों को फेंकते हुए गर्भगृह में जबरन घुसने की कोशिश की, जिससे आम श्रद्धालुओं की सुरक्षा खतरे में पड़ गई. इस घटना के दौरान मंदिर में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.
सुरक्षाकर्मियों को धक्का देकर गर्भगृह में घुसने की कोशिश
इस दौरान जब वहां तैनात सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो उपद्रवियों ने उनके साथ बदसलूकी की, उन्हें धक्का दिया और मारपीट की. इस हिंसक झड़प में ड्यूटी पर तैनात कई सुरक्षाकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए. मंदिर समिति का आरोप है कि हंगामे के दौरान नंदीहाल में लगे बैरिकेड तोड़ दिए गए. इसके अलावा यह भी बताया गया है कि दान-पात्रों को इधर-उधर फेंक दिया गया. इसके बाद शामिल लोगों ने गर्भगृह में अनधिकृत रूप से घुसने की कोशिश की. ये घटना आज दोपहर की बताई जा रही है.
उपद्रवियों के खिलाफ कठोर कानूनी एक्शन की तैयारी
इस तरह की घटनाओं से न केवल मंदिर की संपत्ति को नुकसान पहुंचता है और कामकाज में बाधा आती है, बल्कि मंदिर आने वाले हजारों श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा पैदा होता है. महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है. इसमें शामिल लोगों की पहचान की जा रही है और कानून के अनुसार उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है. मंदिर प्रबंधन समिति यह स्पष्ट करती है कि किसी भी हाल में धार्मिक आस्था की आड़ में सुरक्षा व्यवस्था से छेड़छाड़, बैरिकेड्स तोड़ना, मंदिर की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, सुरक्षाकर्मियों पर हमला करना या दर्शन के तय नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. ऐसी हरकतों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं से की अपील
मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि, वे मंदिर की सुरक्षा और दर्शन की व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें, और तय रास्तों व नियमों का पालन करते हुए शांतिपूर्वक दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करें.
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