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महाकाल मंदिर में कावड़ियों का हंगामा! सुरक्षाकर्मियों से मारपीट; धक्का देकर गर्भगृह में घुसने की कोशिश, बैरिकेडिंग तोड़ी

महाकालेश्वर मंदिर के नंदीहाल में एक हिंदूवादी संगठन के नेतृत्व में आए कावड़ियों और असामाजिक तत्वों ने जमकर हंगामा किया. उपद्रवियों ने आम श्रद्धालुओं को परेशान किया, बैरिकेड तोड़े और सुरक्षाकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की व मारपीट की.

Written ByAnimesh SinghEdited ByRanjana Kahar
Published: Aug 26, 2026, 05:01 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 05:03 PM IST
महाकाल मंदिर में कावड़ियों का हंगामा! सुरक्षाकर्मियों से मारपीट; धक्का देकर गर्भगृह में घुसने की कोशिश, बैरिकेडिंग तोड़ी

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Animesh Singh

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अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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