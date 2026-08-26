/महाकाल मंदिर में कावड़ियों का हंगामा! सुरक्षाकर्मियों से मारपीट; धक्का देकर गर्भगृह में घुसने की कोशिश, बैरिकेडिंग तोड़ी

उपद्रवियों के खिलाफ कठोर कानूनी एक्शन की तैयारी

इस तरह की घटनाओं से न केवल मंदिर की संपत्ति को नुकसान पहुंचता है और कामकाज में बाधा आती है, बल्कि मंदिर आने वाले हजारों श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा पैदा होता है. महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है. इसमें शामिल लोगों की पहचान की जा रही है और कानून के अनुसार उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है. मंदिर प्रबंधन समिति यह स्पष्ट करती है कि किसी भी हाल में धार्मिक आस्था की आड़ में सुरक्षा व्यवस्था से छेड़छाड़, बैरिकेड्स तोड़ना, मंदिर की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, सुरक्षाकर्मियों पर हमला करना या दर्शन के तय नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. ऐसी हरकतों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.