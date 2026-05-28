कर्नाटक की राजनीति में बड़ा उलटफेर, सिद्धारमैया ने छोड़ी कुर्सी, नागदा पहुंचे राज्यपाल

Nagda News: कर्नाटक की राजनीति में बुधवार से मुख्यमंत्री पद को लेकर जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही थी. आखिरकार गुरुवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपना इस्तीफा सौंप दिया. अब माना जा रहा है कि राज्य की कमान डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के हाथों में जा सकती है. हालांकि कांग्रेस हाईकमान की ओर से अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. इस पूरे घटनाक्रम के बीच कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत का मध्य प्रदेश के उज्जैन दौरे पर होना भी चर्चा का विषय बना हुआ है.

मिली जानकारी के मुताबिक, नागदा निवासी और कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत की पत्नी अनीता गहलोत की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी. बताया जा रहा है कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण स्वास्थ्य खराब हुआ, जिसके बाद उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. पत्नी की तबीयत बिगड़ने की खबर मिलते ही राज्यपाल मुंबई से सीधे उज्जैन जिले के नागदा पहुंच गए. फिलहाल डॉक्टरों की टीम घर पर ही उनकी निगरानी कर रही है और उनकी हालत में सुधार बताया जा रहा है.

किसे सौंपा अपना इस्तीफा

दरअसल, साल 2023 में कांग्रेस सरकार बनने के समय सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच ढाई-ढाई साल मुख्यमंत्री रहने को लेकर सहमति बनी थी. अब सिद्धारमैया का कार्यकाल ढाई साल से ज्यादा हो चुका है, ऐसे में डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर रहे हैं. इसी राजनीतिक घटनाक्रम के तहत सिद्धारमैया ने गुरुवार को राजभवन के विशेष सचिव प्रभु शंकर को अपना इस्तीफा सौंप दिया.

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कर्नाटक का सीएम कौन?

इधर, राज्यपाल थावरचंद गहलोत के नागदा पहुंचते ही उनके निवास पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. पुलिस और प्रशासन के अधिकारी लगातार मौके पर मौजूद हैं. वहीं कर्नाटक में नए मुख्यमंत्री को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है. माना जा रहा है कि सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद डीके शिवकुमार को नई जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन अंतिम फैसला कांग्रेस नेतृत्व की ओर से ही लिया जाएगा.

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