उज्जैन के कार्तिक मेले में गधों ने दिया वोटिंग का संदेश, परंपरा के साथ लोकतंत्र का अनोखा संगम

Ujjain Kartik Mela: उज्जैन के कार्तिक मेले में गधों ने मतदान का संदेश दिया. बिहार चुनाव को ध्यान में रखकर आयोजकों ने मतदाताओं से मतदान की अपील की और लोकतंत्र को सम्मान देने की पहल की.
Bihar Elections Message: उज्जैन के कार्तिक मेला ग्राउंड में इस बार लगे गधों के मेले ने सबका ध्यान खींच लिया है. हजारों साल पुरानी इस परंपरा में इस बार लोकतंत्र का रंग भी घुल गया है. मेले की शुरुआत गुलाब जामुन खिलाकर की गई, वहीं गधों के जरिए मतदाताओं को जागरूक करने का नया तरीका अपनाया गया. आयोजकों ने बिहार चुनावों को ध्यान में रखते हुए संदेश दिया, चाहे परिस्थिति कोई भी हो, मतदान जरूर करें और देश में अच्छा शासन चुनें.
इस साल मेले में गधों के नाम भी खास रखे गए हैं. कोई 'तेजस्वी' है, कोई 'ओवैसी', तो कोई 'ममता' या 'पुष्पा'. इन नामों की वजह से यह मेला चर्चा का विषय बन गया है. मेले में करीब 2 हजार से लेकर 1 लाख रुपये तक के गधे और घोड़े बिक रहे हैं. हालांकि कीमत का निर्धारण उनके नाम से नहीं, बल्कि उनकी उम्र, दांतों की स्थिति और मजबूत कद-काठी से तय किया जा रहा है. लोगों में उत्साह का माहौल देखने को मिला.
चर्चा का केंद्र बना मेला
मेले में बिहार से आए व्यापारी भी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं, जो गधों की खरीदारी के साथ मतदान संदेश का समर्थन कर रहे हैं. यह मेला अब सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक जागरूकता का प्रतीक बन गया है. आयोजकों का कहना है कि “गधे समाज के सबसे ईमानदार और मेहनती जीव हैं, उनसे सीख लेकर हर व्यक्ति को देश की जिम्मेदारी निभानी चाहिए." इस अनोखे संदेश ने उज्जैन के कार्तिक मेले को चर्चा का केंद्र बना दिया है. (रिपोर्टः अनिमेश सिंह, उज्जैन)
