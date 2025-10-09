करवा चौथ पर साल में एक बार खुलता है यह अनूठा मंदिर, भक्तों को मिलता है विशेष प्रसाद

Karwa Chauth 2025/अनिमेष सिंह: धार्मिक नगरी उज्जैन में यूं तो कई प्राचीन और विख्यात मंदिर हैं, लेकिन करवा चौथ माता का एक अनूठा मंदिर यहां की ख्याति में चार चांद लगाता है. इंदौर-उज्जैन फोरलेन से लगे उन्हेल बायपास के समीप जीवनखेड़ी गांव में खेत के बीच मोक्षदायिनी मां शिप्रा के तट पर स्थित यह मंदिर अपनी विशेष परंपरा के लिए दूर-दूर तक जाना जाता है. यह प्राचीन मंदिर समाजसेवी डॉ. कैलाश नागवंशी ने अपनी मां लक्ष्मीदेवी की स्मृति में वर्ष 2000 में निजी जमीन पर बनवाया था.

12 महीने विश्राम करती हैं चौथ माता

इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह साल में सिर्फ एक बार करवा चौथ के दिन ही खोला जाता है. गांव वालों का मानना है कि चौथ माता 12 महीने मंदिर में विश्राम करती हैं, इसलिए आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन बंद रहते हैं. मंदिर के भीतर सास-बहू यानी पार्वती और ऋद्धि-सिद्धि की प्रतिमाएं स्थापित हैं. साथ ही, भाई-बहन यानी लाभ-शुभ और संतोषी माता की प्रतिमाएं भी यहां मौजूद हैं. करवा चौथ के दिन हजारों की संख्या में सुहागिन महिलाएं यहां पहुंचकर अपने सुहाग की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं.

इस साल 10 अक्टूबर को है करवा चौथ

बता दें कि हिंदू धर्म में करवा चौथ का बेहद खास महत्व है और हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को श्रद्धापूर्वक मनाया जाने वाला त्योहार है. करवा चौथ विवाहित महिलाओं के लिए पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना का प्रतीक माना जाता है. इस साल करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर यानी शुक्रवार को रखा जाएगा.

करवा चौथ पर 3 रूपों में दर्शन देती हैं माता

मंदिर के सेवक नागवंशी के अनुसार, माता करवा चौथ पर तीन रूपों में दर्शन देती हैं. सुबह बाल रूप में, दोपहर में किशोरी रूप में और शाम को एक और रूप में. मंदिर संस्थापक डॉ. कैलाश नागवंशी द्वारा इस साल करवा चौथ पर सुहागिन महिलाओं को माता के आशीर्वाद के रूप में कुछ खास प्रसाद वितरित किया जा रहा है. प्रसाद के रूप में चुनरी, कामाख्या माता का कुमकुम और अभिमंत्रित रुद्राक्ष भेंट किए जा रहे हैं. बताया जाता है कि यह प्रसाद, जिसमें खास कामाख्या का सिंदूर, नेपाल का रुद्राक्ष व सिका (सिक्का) शामिल है, घर में रखने से धन-धान्य में वृद्धि होती है. इसी आस्था के चलते दूर-दूर से श्रद्धालु यह विशेष प्रसाद लेने और माता के दर्शन करने पहुंचते हैं.

मध्यप्रदेश का पहला ऐसा मंदिर

मंदिर के संस्थापक डॉ. नागवंशी का मानना है कि मध्यप्रदेश में यह पहला मंदिर है, जिसकी प्रेरणा उनकी दिवंगत मां लक्ष्मीदेवी की स्मृति और पत्नी उषा नागवंशी के सपने से मिली. डॉ. नागवंशी के अनुसार, माता ने उनकी पत्नी को सपने में ऐसा मंदिर बनाने को कहा था, जो कहीं और न हो. पिछले वर्ष करवा चौथ पर लगभग 15 हजार श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे और इस वर्ष लगभग 20 हजार श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है.