महाकाल के दरबार पहुंचीं जया किशोरी, लिया बाबा का आशीर्वाद, दर्शन को बताया अपना सौभाग्य

Ujjain Baba Mahakal: प्रसिद्ध कथा वाचक जया किशोरी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजा-अर्चना करने के लिए उज्जैन पहुंचीं. दर्शन के बाद अपने विचार साझा करते हुए उन्होंने कहा कि महाकाल के दिव्य दरबार में आना उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है. उन्होंने आगे बताया कि इससे पहले भी वह भस्म आरती में शामिल होने के लिए उज्जैन आ चुकी हैं, और एक बार फिर पूजा-अर्चना का अवसर मिलने से वह अत्यंत प्रसन्न हैं.

महाकाल मंदिर की भव्यता और उसके आध्यात्मिक वातावरण की सराहना करते हुए जया किशोरी ने कहा कि यहां का माहौल इतना मनमोहक और शांत है कि भक्त बार-बार यहां आने के लिए खिंचे चले आते हैं. उन्होंने मंदिर की प्रबंधन व्यवस्थाओं की भी प्रशंसा की, और कहा कि इस तरह का सुव्यवस्थित प्रबंधन भक्तों के अनुभव को और भी अधिक बेहतर बना देता है.

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मंदिर प्रबंधन की प्रशंसा

दर्शन के बाद महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति के अधिकारियों ने जया किशोरी का पारंपरिक स्वागत और सम्मान किया. उन्होंने मंदिर की सुव्यवस्थित व्यवस्थाओं के लिए प्रबंधन की सराहना की और यह कामना व्यक्त की कि बाबा महाकाल का आशीर्वाद इसी तरह सभी भक्तों पर बना रहे. विदा होते समय, उन्होंने उज्जैन लौटकर एक बार फिर बाबा के चरणों में शीश नवाने के अपने संकल्प को भी दोहराया.

दर्शन को बताया अपना सौभाग्य

अपने दर्शन के बाद हुई एक चर्चा के दौरान जया किशोरी ने कहा कि महाकाल का आशीर्वाद पाने का अवसर मिलना उनके लिए एक सौभाग्य की बात है. उन्होंने बताया कि वह पहले भी भस्म आरती के लिए यहां आ चुकी हैं और एक बार फिर उन्हें अपनी प्रार्थनाएं अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है. मंदिर की सुंदरता की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि यहां का वातावरण इतना मनमोहक है कि भक्त तृप्त नहीं हो पाते और बार-बार दर्शन के लिए लौटने की एक तीव्र इच्छा महसूस करते हैं.

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