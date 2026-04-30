उज्जैन के कथावाचक को 'सर तन से जुदा' की धमकी, राम नवमी पर लव जिहाद के खिलाफ भाषण के बाद बढ़ा विवाद

Ujjain Ramswaroop Brahmachari News: उज्जैन के महाकाल थाना क्षेत्र में एक कथावाचक को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है. चारधाम मंदिर, जयसिंहपुरा निवासी रामस्वरूप ब्रह्मचारी ने इस संबंध में थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

रामस्वरूप ब्रह्मचारी ने बताया कि 27 मार्च 2026 को राम नवमी के अवसर पर हैदराबाद में आयोजित शोभायात्रा और धार्मिक कार्यक्रम में उन्होंने उद्बोधन दिया था. इस दौरान उन्होंने लव जिहाद, धर्मांतरण और गौ हत्या जैसे मुद्दों पर अपने विचार रखते हुए इनके खिलाफ आवाज उठाने की बात कही थी.

कथावाचक को निशाना बनाया

बताया गया कि इस कार्यक्रम में तेलंगाना के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और गंगोत्री धाम के संत अद्वैतानंद गिरी जी महाराज सहित कई गणमान्य लोग भी मौजूद थे. उद्बोधन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद कथावाचक को निशाना बनाया जाने लगा.

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'सर तन से जुदा' की धमकी

मिली जानकारी के मुताबिक, इंस्टाग्राम आईडी @dr_taha_cheemaa सहित अन्य प्लेटफॉर्म्स पर उनके खिलाफ आपत्तिजनक और धमकी भरे पोस्ट सामने आए. शिकायत में बताया गया है कि उक्त आईडी से उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई, साथ ही 'सर तन से जुदा' करने जैसी बातें लिखी गईं और ऐसा करने वाले को इनाम देने की बात भी कही गई.

आरोपियों पर मामला दर्ज

मामले को गंभीर मानते हुए रामस्वरूप ब्रह्मचारी ने महाकाल थाने में लिखित आवेदन दिया. एडिशनल एसपी आलोक शर्मा ने बताया कि शिकायत के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है. फिलहाल पुलिस सोशल मीडिया अकाउंट्स, वायरल वीडियो और संबंधित पोस्ट्स की जांच कर रही है और आरोपियों की पहचान कर जल्द कार्रवाई करने की बात कही है.

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