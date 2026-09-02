20 फीट के बाद 5 फीट पर क्यों अटका चौड़ीकरण? मदीना मस्जिद पहुंचते ही केडी गेट पर बदला माहौल

मौके पर भीड़ बढ़ने के साथ पुलिस बल भी बढ़ाया गया. मस्जिद के अंदर और बाहर लोग धरने पर बैठ गए. इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे. जब प्रशासन की टीम कार्रवाई के लिए आगे बढ़ी तो कुछ लोगों ने इसका विरोध किया. स्थिति को संभालने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग कर लोगों को हटाने का प्रयास किया. इससे कुछ देर के लिए मौके पर तनातनी का माहौल बन गया. हालांकि, बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने के कारण मदीना मस्जिद के हिस्से को हटाने की कार्रवाई को रोकना पड़ा. पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर मौजूद लोगों से बातचीत की और फिलहाल कार्रवाई रोकने का फैसला लिया.



क्यों की जा रही कार्रवाई

दरअसल, सिंहस्थ 2028 को देखते हुए उज्जैन शहर में कई सड़कें, मार्ग और चौराहे चौड़े किए जा रहे हैं. इसी क्रम में केडी गेट चौराहे पर भी सड़क चौड़ीकरण की कार्रवाई चल रही है. प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक, यह कार्रवाई नगर निगम के मास्टर प्लान के अनुसार की जा रही है. इसी के तहत मंगलवार को दोनों मस्जिदों के सड़क की ओर आने वाले हिस्से हटाए जाने थे. कमरुबाग मस्जिद का हिस्सा हटाने के बाद जब मदीना मस्जिद की बारी आई तो समाज के लोगों ने आपत्ति दर्ज करा दी. इसके बाद मामला बातचीत तक पहुंच गया. प्रशासन ने भी शाम होने और लोगों की आपत्ति को देखते हुए अपनी टीम को फिलहाल वापस कर दिया.