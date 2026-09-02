20 फीट के बाद 5 फीट पर क्यों अटका चौड़ीकरण? मदीना मस्जिद पहुंचते ही केडी गेट पर बदला माहौल

राज्य चुनें
Ujjain Masjid News: उज्जैन के केडी गेट स्थित मदीना मस्जिद के बाहर मंगलवार को जमकर हंगामा देखने को मिला. सड़क चौड़ीकरण को लेकर मस्जिद के करीब 5 फीट हिस्से को हटाने के लिए नगर निगम और पुलिस प्रशासन का अमला मौके पर पहुंचा था. इससे पहले केडी गेट चौराहे पर बोहरा समाज की कमरुबाग मस्जिद का करीब 20 फीट हिस्सा हटाया गया. मदीना मस्जिद की कार्रवाई की जानकारी मिलते ही मुस्लिम समाज के लोग मौके पर जुटने लगे. मस्जिद से अनाउंस कर लोगों को नमाज के लिए आने और कार्रवाई के विरोध में धरने पर बैठने की अपील की गई. देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग वहां जमा हो गए.
मौके पर भीड़ बढ़ने के साथ पुलिस बल भी बढ़ाया गया. मस्जिद के अंदर और बाहर लोग धरने पर बैठ गए. इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे. जब प्रशासन की टीम कार्रवाई के लिए आगे बढ़ी तो कुछ लोगों ने इसका विरोध किया. स्थिति को संभालने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग कर लोगों को हटाने का प्रयास किया. इससे कुछ देर के लिए मौके पर तनातनी का माहौल बन गया. हालांकि, बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने के कारण मदीना मस्जिद के हिस्से को हटाने की कार्रवाई को रोकना पड़ा. पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर मौजूद लोगों से बातचीत की और फिलहाल कार्रवाई रोकने का फैसला लिया.
क्यों की जा रही कार्रवाई
दरअसल, सिंहस्थ 2028 को देखते हुए उज्जैन शहर में कई सड़कें, मार्ग और चौराहे चौड़े किए जा रहे हैं. इसी क्रम में केडी गेट चौराहे पर भी सड़क चौड़ीकरण की कार्रवाई चल रही है. प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक, यह कार्रवाई नगर निगम के मास्टर प्लान के अनुसार की जा रही है. इसी के तहत मंगलवार को दोनों मस्जिदों के सड़क की ओर आने वाले हिस्से हटाए जाने थे. कमरुबाग मस्जिद का हिस्सा हटाने के बाद जब मदीना मस्जिद की बारी आई तो समाज के लोगों ने आपत्ति दर्ज करा दी. इसके बाद मामला बातचीत तक पहुंच गया. प्रशासन ने भी शाम होने और लोगों की आपत्ति को देखते हुए अपनी टीम को फिलहाल वापस कर दिया.
क्यों रोकी गई कार्रवाई?
एसडीएम पवन बारिया ने बताया कि मंगलवार को केडी गेट पर नगर निगम के मास्टर प्लान के मुताबिक, सड़क चौड़ीकरण की कार्रवाई सुबह से ही चल रही थी. दोपहर के बाद कुछ मुस्लिम समाज के लोगों ने इस कार्रवाई पर आपत्ति दर्ज कराई. उनका कहना है कि इसमें उनकी कुछ बातें भी रखी जाएं. इस संबंध में उनके प्रतिनिधियों की कलेक्टर महोदय के साथ बैठक भी हुई, जिसमें उन्होंने अपनी कुछ बातें रखी हैं. हालांकि, शाम हो जाने के चलते अतिक्रमण दस्ते की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है. आगे जैसे ही निर्देश मिलेंगे, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी.
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट