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20 फीट के बाद 5 फीट पर क्यों अटका चौड़ीकरण? मदीना मस्जिद पहुंचते ही केडी गेट पर बदला माहौल

Ujjain KD Gate: उज्जैन के केडी गेट पर सड़क चौड़ीकरण के लिए मदीना मस्जिद का करीब 5 फीट हिस्सा हटाने की कार्रवाई का मुस्लिम समाज ने जमकर विरोध किया. बड़ी संख्या में लोग धरने पर बैठ गए. पुलिस ने बल प्रयोग कर भीड़ को नियंत्रित किया. फिलहाल, विरोध के बाद प्रशासन ने कार्रवाई रोक दी.

Written ByAnimesh SinghEdited ByManish kushawah
Published: Sep 02, 2026, 09:32 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 10:00 AM IST
20 फीट के बाद 5 फीट पर क्यों अटका चौड़ीकरण? मदीना मस्जिद पहुंचते ही केडी गेट पर बदला माहौल
Image Credit: ZEE MEDIA

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Animesh Singh

Animesh Singh

अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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