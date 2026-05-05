सावधान! क्या आपके पास भी चल रही है ऐसी फैक्ट्री? उज्जैन के केसरबाग में जहरीले धुएं से मचा हाहाकार

Ujjain News: मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में मक्सी रोड स्थित केसरबाग कॉलोनी के रहवासी अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे. जहां उन्होंने जनसुनवाई में अधिकारियों के समक्ष शिकायत दर्ज कराई. कॉलोनीवासियों ने मच्छर अगरबत्ती कारखाने के खिलाफ ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की.

वहीं रहवासियों का आरोप है कि कॉलोनी में संचालित कारखाने से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों को नाली में बहाया जा रहा है, जिससे नाली क्षतिग्रस्त हो गई है और गंदा पानी सड़कों पर फैल रहा है. इसके चलते क्षेत्र में गंदगी और बीमारियों का खतरा बढ़ गया है.



जनसुनवाई के दौरान सौंपा ज्ञापन

जनसुनवाई के दौरान कोठी महल में पदस्थ तहसीलदार मुकेश सोनी को ज्ञापन सौंपा गया. इस संबंध में तहसीलदार मुकेश सोनी ने बताया कि केसरबाग कॉलोनी, मक्सी रोड के निवासियों द्वारा अगरबत्ती फैक्ट्री से जुड़े प्रदूषण और नाली क्षतिग्रस्त होने की शिकायत दी गई है.

मामले की जांच कराई जाएगी

उन्होंने कहा कि शिकायत कलेक्टर के नाम संबोधित है और मामले की जांच कराई जाएगी. जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

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कॉलोनीवासियों ने लगाए आरोप

वहीं कॉलोनीवासियों का आरोप है कि अवैध कारखाने से निकलने वाले जहरीले धुएं और केमिकल की गंध के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो रही हैं. इसके बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से लोगों में नाराजगी है. रहवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द जांच पूरी कर अवैध कारखाने को हटाया जाए, ताकि क्षेत्र में बढ़ती समस्याओं से राहत मिल सके.

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