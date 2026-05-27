छत पर चढ़कर फेंका मिर्च पाउडर, आंखों में जलन होते ही भागे कर्मचारी, अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर महिला का अटैक

Khachrod Chilli Powder Attack: उज्जैन के खाचरोद तहसील के ग्राम घिनोदा में अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासनिक टीम के साथ ऐसा घटनाक्रम हुआ, जिसने पूरे इलाके में चर्चा छेड़ दी. यहां एक महिला ने विरोध जताने के लिए ऐसा तरीका अपनाया, जिसे देखकर मौके पर मौजूद लोग भी हैरान रह गए. महिला ने छत पर चढ़कर अधिकारियों और कर्मचारियों पर मिर्च पाउडर फेंक दिया. देखते ही देखते मौके पर अफरा-तफरी मच गई और कर्मचारी आंखों में जलन से बचने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए.

इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे 'मिर्ची अटैक' के नाम से शेयर कर रहे हैं. जानकारी के मुताबिक ग्राम घिनोदा में रास्ते और नाली पर अतिक्रमण की शिकायत तहसील में की गई थी. शिकायत के बाद 12 जनवरी 2026 को अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किए गए थे. करीब चार महीने बाद 18 मई को नायब तहसीलदार के निर्देश पर आरआई भगवान सिंह यादव, दो पटवारी, ग्राम सचिव और पुलिस बल के साथ कार्रवाई करने पहुंचे.

महिला ने छत पर चढ़कर फेंका मिर्च पाउडर

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कार्रवाई के दौरान अनिता भरतलाल पाटीदार ने विरोध जताया. बताया जा रहा है कि जब टीम नहीं मानी तो महिला मकान की छत पर पहुंच गई और ऊपर से मिर्च पावडर फेंक दिया. अचानक हुए इस 'मिर्ची अटैक' से कर्मचारियों की आंखों में तेज जलन होने लगी और टीम को पीछे हटना पड़ा. ग्रामीणों ने इस पूरे घटनाक्रम को मोबाइल में कैद कर लिया, जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. घटना को लेकर इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं हैं. वहीं हैरानी की बात यह है कि सरकारी कर्मचारियों पर हमला होने के बावजूद अब तक महिला के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई सामने नहीं आई है.

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