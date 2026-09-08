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उज्जैन का ‘एम्स’ कहलाता है ये मंदिर! 4 बार नहीं हिली हनुमान जी की प्रतिमा, हटाने पर क्यों बढ़ा विवाद?

Ujjain Khade Hanuman Temple: उज्जैन के प्रसिद्ध खड़े हनुमान मंदिर को सड़क चौड़ीकरण के लिए दूसरी जगह शिफ्ट करने की चर्चा के बीच श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है. मंदिर समिति का दावा है कि प्रतिमा हटाने के चार प्रयास सफल नहीं हुए. अब श्रद्धालु बाबा को यथास्थान रखने की मांग कर रहे हैं, जबकि प्रशासन तकनीकी रिपोर्ट के बाद फैसला लेने की बात कह रहा है.

Written ByAnimesh SinghEdited ByManish kushawah
Published: Sep 08, 2026, 05:06 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 05:06 PM IST
उज्जैन का ‘एम्स’ कहलाता है ये मंदिर! 4 बार नहीं हिली हनुमान जी की प्रतिमा, हटाने पर क्यों बढ़ा विवाद?
Image Credit: ZEE MEDIA

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Animesh Singh

Animesh Singh

अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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