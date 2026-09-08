उज्जैन का ‘एम्स’ कहलाता है ये मंदिर! 4 बार नहीं हिली हनुमान जी की प्रतिमा, हटाने पर क्यों बढ़ा विवाद?

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Ujjain News: उज्जैन में इन दिनों एक प्राचीन मंदिर को लेकर आस्था और विकास के बीच चर्चा तेज है. उज्जैन के प्रसिद्ध खड़े हनुमान मंदिर से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. मंदिर को दूसरी जगह विस्थापित किए जाने की खबर सामने आने के बाद देश के अलग-अलग हिस्सों से श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं. कोई दर्शन के लिए आ रहा है, तो कोई बाबा को यथास्थान रखने की मांग कर रहा है.
मंदिर समिति और स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले करीब दस दिनों से मंदिर को दूसरी जगह ले जाने की कवायद चल रही है. उनका दावा है कि प्रतिमा को हटाने के लिए चार बार प्रयास किए गए, लेकिन हर बार प्रयास सफल नहीं हो सका. इसके बाद श्रद्धालुओं के बीच यह चर्चा और मजबूत हो गई कि 'बाबा खुद यहां से नहीं जाना चाहते.' यह श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ी मान्यता है, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
सोशल मीडिया पर चल रहा अभियान
मंदिर समिति के सदस्य शैलू यादव का कहना है कि खड़े हनुमान मंदिर को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट, वीडियो और रील शेयर हो रही हैं. उनका दावा है कि देश ही नहीं, विदेशों में रहने वाले श्रद्धालु और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी मंदिर से जुड़े वीडियो साझा कर रहे हैं. जैसे-जैसे मामला सोशल मीडिया पर पहुंचा, मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ती दिखाई दे रही है. समिति ने बताया कि दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद, प्रयागराज सहित कई शहरों से लोग यहां पहुंच रहे हैं.
1857 से मंदिर होने का दावा
मंदिर समिति का कहना है कि यहां विराजमान हनुमान जी की प्रतिमा बेहद प्राचीन है. समिति के अनुसार वर्ष 1857 से मंदिर के अस्तित्व से जुड़े रिकॉर्ड मौजूद हैं. हालांकि इससे पहले का इतिहास इससे भी पुराना माना जाता है. स्थानीय लोगों के लिए यह मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं है. उनका कहना है कि वर्षों से लोग अपनी परेशानियां लेकर यहां आते रहे हैं. बच्चों और परिवारों को लेकर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं. इसी वजह से स्थानीय लोग इसे 'उज्जैन का एम्स' तक कहते हैं.
सड़क चौड़ीकरण के कारण सामने आया मामला
दरअसल, कंठाल चौराहे से गोपाल मंदिर तक सड़क चौड़ीकरण का काम प्रस्तावित है. इस मार्ग में कई धार्मिक स्थल और दूसरे निर्माण भी आए हैं, जिन पर प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई है. अब सड़क चौड़ीकरण का काम खड़े हनुमान मंदिर तक पहुंचने के बाद मंदिर को लेकर विवाद और चर्चा तेज हो गई है. शुरुआत में मंदिर समिति और प्रशासन के बीच प्रतिमा को दूसरी जगह स्थापित करने पर सहमति बनी थी. समिति के अनुसार प्रशासन ने दूसरी जगह जमीन भी आवंटित की थी और वहां मंदिर निर्माण की तैयारी भी की गई थी.
हटाने की कोशिशों के बाद बढ़ी चिंता
मंदिर समिति का कहना है कि प्रतिमा को हटाने से पहले जमीन की स्थिति देखने के लिए खुदाई की गई. इसके बाद पुरातत्व विभाग की टीमों ने भी मौके पर पहुंचकर जांच की. समिति का दावा है कि पुरानी निर्माण तकनीक और प्रतिमा की संरचना को देखते हुए इसे हटाने पर दरार आने या प्रतिमा का चोला गिरने की आशंका जताई गई. इसके बाद छेनी-हथौड़े से भी खुदाई की गई, जिसका समिति ने विरोध किया. इसी बीच श्रद्धालुओं की मांग है कि प्रतिमा को हटाने के बजाय सड़क चौड़ीकरण के लिए कोई दूसरा रास्ता निकाला जाए.
प्रशासन बोला- तकनीकी रिपोर्ट के बाद होगा फैसला
वहीं नगर निगम अधिकारी का कहना है कि फिलहाल पूरे मामले में तकनीकी परीक्षण किया जा रहा है. तकनीकी रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी. अधिकारी ने यह भी कहा कि आगे का निर्णय सभी पक्षों की सहमति के आधार पर लिया जाएगा. यानी फिलहाल प्रतिमा को हटाने की कोई निश्चित तारीख प्रशासन ने नहीं बताई है.
भक्तों की एक ही मांग- बाबा यहीं रहें
फिलहाल खड़े हनुमान मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है. सोशल मीडिया पर भी 'बाबा को यहीं रहने दो' जैसे संदेशों के साथ अभियान चल रहा है. एक तरफ शहर के विकास के लिए सड़क चौड़ीकरण जरूरी है, तो दूसरी तरफ इस प्राचीन मंदिर से जुड़ी लोगों की गहरी आस्था है. अब सबकी नजर तकनीकी जांच की रिपोर्ट पर है. श्रद्धालुओं की उम्मीद है कि ऐसा रास्ता निकले, जिसमें सड़क भी चौड़ी हो और बाबा का स्थान भी सुरक्षित रहे.
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