रोज सुबह 4 बजे… लेकिन आज दोपहर में होगी साल में सिर्फ एक बार होने वाली भस्मारती, जानिए महत्व

Mahakal Afternoon Bhasma Aarti: महाशिवरात्रि के मौके पर उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में खास धार्मिक रस्में की जा रही हैं. रविवार रात 10:30 बजे चार घंटे की पूजा शुरू हुई, जिसमें 11 ब्राह्मणों ने ग्यारह रुद्रों के जाप और मंत्रों के जाप के साथ भगवान महाकाल का अभिषेक किया. अभिषेक पंचामृत से किया गया, जिसमें दूध, दही, घी, शहद, चीनी, गंगाजल, गुलाबजल और भांग मिला हुआ था. इसके बाद फूलों का मुकुट और सेहरा समेत खास सजावट की गई. इसके बाद आज सुबह 11 बजे सेहरा उतारने के बाद साल में सिर्फ एक बार होने वाली भस्म आरती दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक होगी. आइए जानते हैं कि यह आरती साल में सिर्फ़ एक बार दोपहर बाद क्यों की जाती है.

आज दोपहर में होगी साल में सिर्फ एक बार होने वाली भस्मारती

महाशिवरात्रि की रात भगवान महाकालेश्वर मंदिर में चार प्रहर पूजा के बाद सोमवार को भगवान महाकाल को सेहरा (सिर पर श्रृंगार की रस्म) चढ़ाया जाएगा. साल में एक बार दोपहर में होने वाली भस्म आरती में बड़ी संख्या में भक्त शामिल होंगे. बता दें कि रविवार रात को भगवान महाकालेश्वर मंदिर में रात 10:30 बजे से चार प्रहर की पूजा हुई.

साल में सिर्फ एक बार क्यों होती है भस्मारती

महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पर साल में सिर्फ़ एक बार दोपहर 12 बजे शिव नवरात्रि के आखिर में खास भस्म आरती होती है. इस दिन बाबा महाकाल का दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से अभिषेक किया जाता है और उन्हें खास श्रृंगार से सजाया जाता है. मान्यता है कि इस दोपहर की भस्म आरती में शामिल होने से भक्तों को साल भर के दर्शन का फ़ायदा मिलता है.

बता दें कि महाशिवरात्रि के मौके पर लाखों भक्त उज्जैन आते हैं और मंदिर के दरवाज़े लगभग 44 घंटे तक खुले रहते हैं. महाकाल की इस अनोखी परंपरा को आस्था, भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनोखा संगम माना जाता है. महाशिवरात्रि उत्सव बुधवार, 18 फरवरी को पंचमुखारविंदा (पांच रूपों का एक साथ) के दर्शन के साथ समाप्त होगा, जो साल में एक बार होता है.

जानें टाइमिंग

सुबह 11 बजे बाबा महाकाल का सेहरा उतारा जाएगा. भगवान के आभूषण, मुखारविंद और वस्त्र उतारने के बाद दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक भस्म आरती होगी. इसके बाद दोपहर 2:30 बजे से 3 बजे तक भोग आरती पूरी होगी. शाम की पूजा शाम 5 बजे से 5:45 बजे तक होगी. इसके बाद शाम 6:30 बजे से 7:15 बजे तक संध्या आरती होगी. रात 10:30 बजे से शयन आरती होगी और रात 11 बजे भगवान के पट बंद कर दिए जाएंगे.

