Ujjain Flood: पानी से लबालब हुई महाकाल की नगरी, कई मंदिर जलमग्न, प्रशासन ने श्रद्धालुओं का प्रवेश रोका
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2908587
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhउज्जैन

Ujjain Flood: पानी से लबालब हुई महाकाल की नगरी, कई मंदिर जलमग्न, प्रशासन ने श्रद्धालुओं का प्रवेश रोका

Ujjain News: बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है. वहीं, शिप्रा नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है. आलम यह है कि नदी किनारे स्थित कई मंदिर के शिखर तक पानी में डूब गए हैं. मौसम विभाग के मुताबिक, अभी यहां अगले दो दिनों तक बारिश की संभावना है. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 04, 2025, 02:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ujjain Flood: पानी से लबालब हुई महाकाल की नगरी, कई मंदिर जलमग्न, प्रशासन ने श्रद्धालुओं का प्रवेश रोका

Shipra River Flood Ujjain: उज्जैन में लगातार 24 घण्टे से हो रही बारिश से शिप्रा नदी उफान पर है. शिप्रा नदी के रामघाट के किनारे स्थित छोटे मंदिर जलमग्न हो चुके हैं. वहीं, बड़े मंदिरों के केवल शिखर ही दिखाई दे रहे हैं. घाट पर रखे हुए पुलिस के बेरीकेट आधे से ज्यादा डूब चुके हैं.  बारिश के कारण प्रशासन ने घाट पर श्रद्धालुओं के जाने से रोक लगा दी है. 

दरअसल, शिप्रा नदी का जल स्तर कल रात से लगातार बढ़ रहा है. शहर के आस पास के क्षेत्रो में हो रही बारिश का असर भी उज्जैन में देखने को मिल रहा है. जिसके कारण शहर को जल प्रदाय करने वाला गंभीर डेम लबालब हो चुका है. वहींं बारिश का दौर जारी है. शहर में अभी रुक रुक कर बारिश हो रही हैय

लगातार बढ़ रहें जलस्तर
घाट तक पानी पहुंचाने के कारण घाट के किनारे स्थित छोटी-छोटी दुकान में डूब चुकी हैं. वहीं, सुरक्षा कारणों से पुलिस ने घाट पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को जाने से रोक दिया है. बैरिकेडिंग की गई है. लगातार अनाउंस किया जा रहा है. इस सीजन में यह दूसरी बार है जब शिप्रा नदी में इतना पानी देखने को मिल रहा है. हालांकि, पूर्व के वर्षों की तुलना में यह बहुत कम है.

Add Zee News as a Preferred Source

बताते चले कि बीती रात से लगातार हो रही तेज बारिश के कारण शिप्रा नदी उफान पर आ गई है. नदी के बढ़ते जलस्तर से रामघाट और दत्त अखाड़ा घाट पर स्थित सभी मंदिर जलमग्न हो गए हैं. वहीं, शहर के कई निचले इलाकों में जलजमाव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

अगले दो दिनों तक बारिश की संभावना
बुधवार शाम से उज्जैन और आसपास के क्षेत्रों देवास, इंदौर में रुक-रुक कर तेज बारिश होती रही. बीती रात उज्जैन में 3.36 इंच बारिश दर्ज की गई, जिससे अब तक शहर में कुल 25 इंच बारिश हो चुकी है.बारिश के कारण शहर के बहादुरगंज, एटलस चौराहा, केडी गेट, नीलगंगा, इंदौर गेट, दशहरा मैदान सहित कई क्षेत्रों में जलभराव हो गया है. इन क्षेत्रों के रहवासी जलभराव के कारण खासे परेशान नजर आ रहे हैं. मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक और बारिश होने की संभावना जताई है.

छोटा ब्रिज डूबा, घाटों पर सुरक्षा बढ़ाई गई
शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण उज्जैन बड़नगर मार्ग स्थित छोटा ब्रिज पूरी तरह से डूब गया है. एहतियात के तौर पर पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया है. रामघाट पर नगर निगम, होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं. घाट पर आने वाले श्रद्धालुओं को घाट से दूर रखा जा रहा है ताकि किसी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके.

रिपोर्ट- अनिमेष सिंह, जी मीडिया, उज्जैन

ये भी पढ़ें- पानी-पानी हुआ रतलाम, भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, 8वीं तक के स्कूलों की छुट्टी; अलर्ट जारी

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. उज्जैन की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

ujjain floodweather update

Trending news

ujjain flood
पानी से लबालब हुई महाकाल की नगरी, कई मंदिर जलमग्न, प्रशासन ने श्रद्धालुओं को रोका
Chetanya Kasyap
संपत्ति 296 करोड़, क्रिमिनल केस नहीं... सैलरी भी नहीं लेते; BJP विधायक का साम्राज्य
Bemetra News
साहब, मैं जिंदा हूं मृत ना माना जाए...81 साल की बुजुर्ग महिला पहुंच गई कलेक्टर ऑफिस
Rewa
रीवा में जज को डकैत की धमकी, जिंदा रहना है तो 5 अरब दो; पोस्ट ऑफिस के पत्र से हड़कंप
Mohan Yadav
इंवेस्टर के लिए MP में सबकुछ, CM मोहन यादव ने बताया क्यों खास है पीएम मित्र पार्क
Vishnu Deo Sai
बस्तर में शुरू होगा 200 करोड़ की लागत से बना 240 बेड का सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल
GST News
GST में बदलाव से आमजन की उम्मीदें रह जाएंगी अधूरी! जानिए क्या बोलती है पब्लिक?
Maihar
रेप के बाद मौसी की हत्या,रिश्ते को किया कलंकित;हरे बक्से में कैद खौफनाक सच आया सामने
MP Politics
कांग्रेस नेता के बयान से एमपी की सियासत में भूचाल- आदिवासी हिंदू नहीं, शबरी भी...
Bhopal IT Raid
काले धन का टूटा पहाड़! इंदौर-भोपाल में IT रेड में 250 करोड़ की टैक्स चोरी का खुलासा
;