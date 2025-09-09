कहां गई शिप्रा में बही लेडी कॉन्स्टेबल आरती पाल, 60 घंटे से है तलाश, नहीं मिल रहा सुराग

Ujjain Car Accident Update: उज्जैन कार हादसे के बाद लगातार सर्चिंग ऑपरेशन जारी है. लेकिन शिप्रा नदी में शनिवार रात बह गई महिला कॉन्स्टेबल आरती पाल और उनकी कार का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है, लगातार तीसरे दिन राहत और बचाव दल उनकी तलाश में जुटा हुआ है, लेकिन नतीजा शून्य है, एनडीआरएफ, एसडीईआरएफ, होमगार्ड, पुलिस और स्थानीय तैराकों की टीमों सहित करीब 130 से ज्यादा जवान इस ऑपरेशन में दिन-रात लगे हुए हैं. रेस्क्यू ऑपरेशन सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक चलाया गया, लेकिन अंधेरा होने पर सर्चिंग रोक दी जाती है, लेकिन अगली सुबह फिर से प्रयास तेज कर दिए जाते हैं. अब तक के सर्चिंग अभियान में सोनार डिटेक्शन उपकरणों की भी मदद ली जा रही है. इससे पहले कल कार का बंपर मिला था, जिससे उम्मीद जगी थी. लेकिन अब तक आरती पाल को लेकर टीम खाली हाथ है.

कार चला रही थी आरती पाल

सोमवार सुबह करीब 11 बजे, घटनास्थल से लगभग 3 किलोमीटर दूर भर्तृहरि गुफा के पास एक कार का बंपर मिला है। बंपर पर नंबर प्लेट MP13-CC-7292 अंकित है, जिससे यह संभावना जताई जा रही है कि यह उसी कार का हिस्सा है जिसमें तीनों अधिकारी सवार थे, बताया जा रहा है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ था उस वक्त कार कॉन्स्टेबल आरती पाल ही चला रही थी. लेकिन अब तक उनकी कोई जानकारी नहीं मिली है. रेस्क्यू ऑपरेशन दिन में दो शिफ्टों में चलाया जा रहा है, सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक, पानी के भीतर सर्चिंग की जा रही है, एनडीआरएफ और एसडीईआरएफ की गहरी गोताखोरी टीमों के साथ मां शिप्रा तैराक दल के सदस्य भी लगातार प्रयासरत हैं.

सर्चिंग जारी रहेगी

पूरे सर्च अभियान पर प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है, उज्जैन पुलिस और जिला प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि जब तक आरती पाल का पता नहीं लग जाता, तब तक सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा, पुलिस सूत्रों के अनुसार, "घटनास्थल पर पानी की गहराई और बहाव काफी तेज है, जिससे सर्च ऑपरेशन में कठिनाई आ रही है. लेकिन तलाश जारी रहेगी, क्योंकि पानी का बहाव थोड़ा कम होता है तो कुछ उम्मीद बनने की संभावना है.

कौन हैं आरती पाल

कॉन्स्टेबल आरती पाल उज्जैन के उन्हेल थाने में पदस्थ थीं, शनिवार रात वह एक नाबालिग के अपहरण केस की जांच के सिलसिले में टीआई अशोक शर्मा और एसआई मदनलाल निनामा के साथ चिंतामन थाना क्षेत्र जा रही थीं, तीनों अधिकारी एक कार में सवार थे. बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार में चल रही कार अनियंत्रित होकर शिप्रा नदी में गिर गई. हादसे के बाद रविवार को टीआई अशोक शर्मा का शव बरामद हुआ और उसी दिन उनका अंतिम संस्कार किया गया, दो दिन बाद, सोमवार शाम भैरवगढ़ क्षेत्र में एसआई मदनलाल निनामा का भी शव मिला. अब सिर्फ आरती पाल और कार की तलाश जारी है. जिसके लिए तीसरे दिन भी लगातार सर्चिंग जारी है

