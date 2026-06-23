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वियतनाम टूर के नाम पर लाखों की ठगी, Facebook विज्ञापन देखकर झांसे में आए, दिल्ली पहुंचने पर खुला राज

Ujjain News: उज्जैन के एक परिवार के साथ वियतनाम टूर के नाम पर ₹3.50 लाख की धोखाधड़ी हुई. प्रकाश नगर के रहने वाले हरिप्रकाश वाडिया ने फेसबुक पर विज्ञापन देखने के बाद ट्रैवल एजेंसी से संपर्क किया था.

Written ByAnimesh SinghEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jun 23, 2026, 09:31 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 09:37 AM IST
वियतनाम टूर के नाम पर लाखों की ठगी, Facebook विज्ञापन देखकर झांसे में आए, दिल्ली पहुंचने पर खुला राज

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Animesh Singh

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अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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