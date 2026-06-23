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Ujjain News: उज्जैन में सोशल मीडिया के जरिए ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें वियतनाम टूर के नाम पर एक परिवार से ₹3.5 लाख ठग लिए गए. नीलगंगा पुलिस स्टेशन इलाके के प्रकाश नगर में रहने वाले हरिप्रकाश वाडिया ने फेसबुक पर ड्रीम डेस्टिनेशन नाम की एक ट्रैवल एजेंसी का विज्ञापन देखा था. विज्ञापन में कम कीमत पर वियतनाम का आकर्षक टूर पैकेज देने का दावा किया गया था.
Facebook विज्ञापन देखकर झांसे में आया परिवार
दरअसल, नीलगंगा थाना क्षेत्र के प्रकाश नगर में रहने वाले हरिप्रकाश वाडिया को ड्रीम डेस्टिनेशन नाम की ट्रैवल एजेंसी का एक फेसबुक विज्ञापन दिखा. इस विज्ञापन में वियतनाम के लिए एक आकर्षक टूर पैकेज था. वाडिया, जो अपने परिवार के साथ विदेश यात्रा की योजना बना रहे थे ने विज्ञापन में दिए गए नंबर पर संपर्क किया. जुनैद नाम के एक व्यक्ति ने उन्हें भरोसा दिलाया कि पूरे परिवार के वियतनाम टूर और वीजा का इंतजाम ₹6.80 लाख में कर दिया जाएगा.
पीड़िता ने दर्ज कराई शिकायत
जुनैद पर भरोसा करके हरिप्रकाश वाडिया ने बताए गए बैंक अकाउंट में ₹3.5 लाख ट्रांसफर कर दिए. जब वे तय तारीख पर यात्रा के लिए दिल्ली पहुंचे तो जुनैद ने फोन पर उन्हें बताया कि परिवार की एक बच्ची की वीजा प्रोसेसिंग नहीं हो पाई है, और पूरी यात्रा रद्द करनी पड़ेगी. इससे वाडिया को शक हुआ. उन्होंने जुनैद और भोपाल स्थित एजेंसी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन आरोपी का मोबाइल फोन बंद था. साथ ही एजेंसी द्वारा दिए गए पते की जांच करने पर वह फर्जी निकला. इसके बाद पीड़ित ने साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई.
पुलिस ने लोगों से की अपील
नीलगंगा थाना प्रभाारी तरुण कुरील ने बताया कि साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जांच से पता चला है कि पीड़ित के साथ कुल ₹3.5 लाख की धोखाधड़ी हुई है. पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है और उनका कहना है कि जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी. उन्होंने लोगों से यह भी अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर दिखने वाले आकर्षक ऑफर और ट्रैवल पैकेज पर आंख बंद करके भरोसा न करें और कोई भी पेमेंट करने से पहले कंपनी और उसके पते की जांच-पड़ताल कर लें.
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