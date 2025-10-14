एयरपोर्ट खुलने से पहले उज्जैन में आया प्लेन! 2 स्क्रैप भाइयों का अनोखा प्लान, BSF के प्लेन पर बनाएंगे होटल

MP News-मध्यप्रदेश के उज्जैन में एयरपोर्ट खुलने से पहले शहर में BSF का बड़ा कार्गो प्लेन आएगा. दरअसल, उज्जेन के दो भाई वीरेंद्र और पुष्पेंद्र कुशवाह ने बीएसएफ का बड़ा कार्गो प्लेन आएगा. दोनों भाई स्क्रैप का काम करते हैं. दो दिन के बाद ये प्लेन उज्जैन पहुंचेगा. इसके बाद दोनों भाई इस प्लेन में 5 रूम का कॉर्टेज बनाएंगे. इसमें लोग रुक भी सकेंगे.

टेंडर प्रक्रिया में खरीदा

उज्जैन के शंकरपुर उज्जैन के कुशवाह बंधु स्क्रैप का काम करते हैं. दोनों ने दिल्ली में हुई टेंडर प्रक्रिया में BSF से करीब 40 लाख रुपए में AVERO VT EAV प्लेन खरीदा है. 55 लोगों की सिटिंग व्यवस्था वाला प्लेन 15 फीट ऊंचा, 70 फीट लंबा, 100 फीट चौड़ा और 20 टन भारी है. वीरेंद्र कुशवाह ने बताया कि स्क्रैप के काम के लिए कई बार सेना का सामान खरीदा लेकिन ये पहली बार है. जब इतना बड़ा प्लेन लेकर आए हैं.

5 कमरे का बनाएंगे होटल

हमेशा स्क्रैप करके बेच देते थे, लेकिन इस बार हमारे फॉर्म हाउस पर इसको रखकर इसमें 5 लग्जरी कमरे बनेंगे, जिनमें लोग आकर रुक सकेंगे. उन्होंने बताया कि प्लेन को इस तरह से रिनोवेट कराएंगे. जब कोई गेस्ट आकर रुकेंगे तो उन्हें प्लेन का ही फील आएगा. प्लेन फोटो शूट के साथ-साथ प्री-वेडिंग शूट के लिए भी किराए पर सकेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

मिग 21 भी खरीद चुके हैं

पुष्पेंद्र ने बताया कि 2011 से स्क्रैप का काम कर रहे हैं. इससे पहले 2021 में फेमस मिग 21 को भी स्क्रैप में 4 लाख रुपए में खरीदा था. लेकिन उसे स्क्रैप में ही बेच दिया. इस बार देशभर से उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं को नई सुविधाएं देने का प्लान है. इसे होटल की तरह बनाएंगे. इतना ही नहीं जब प्लेन को रिनोवेट किया जाएगा तो पायलट चेयर भी रखी जाएगी ताकि जो लोग यहां रुकेंगे वो इस पर सेल्फी या फोटोग्राफी भी करा सकेंगे.

गुरुवार को पहुंचेगा उज्जैन

यह प्लेन दिल्ली एयरपोर्ट पर था. प्लेन BSF के जवानों को बॉर्डर पर ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था. वहीं सैनिकों को मेडिकल इमरजेंसी में भी इसका उपयोग किया जाता था. रविवार को दिल्ली से जयपुर, अजमेर, नीमच, मंदसौर, जवारा, नागदा, ऊन्हेल होते बुधवार या गुरुवार को प्लेन उज्जैन पहुंचेगा. इस प्लेन को दो बड़े ट्राले में लाया जा रहा है.

यह भी पढ़ें-बैंक में सम्मान निधि निकालने पहुंचा युवक, खाते में अचानक हुई 2 करोड़ की एंट्री

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Ujjain की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!