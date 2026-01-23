Ujjain Violence Live: 'शांति भंग करने वालों से सख्ती से निपटेंगे...', उज्जैन हिंसा पर बोले सीएम मोहन, जानें पल-पल की अपडेट

Ujjain Tarana Violence Live Update: उज्जैन जिले के तराना में हिंसा भड़कने से पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है. वहीं हालात इतने बिगड़ गए कि इलाके में आगजनी, तोड़फोड़ हुई. इसके बाद पुलिस ने अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार किया है.
Ujjain Tarana Violence Live Update: उज्जैन जिले के तराना इलाके में गुरुवार को मामूली विवाद के चलते हिंसा भड़क गई है. वहीं शुक्रवार दोपहर के बाद हालात इतने खराब हो गए कि आगजनी, पथराव और तोड़फोड़ भी शुरू हो गई. इतना ही नहीं एक बस को भी आग के हवाले कर दिया है. इसके अलावा, कई वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया गया है. हिंसा के चलते बाजार बंद कराने पड़े. मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है. लेकिन, अभी इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है.
तराना हिंसा पर बोले सीएम
सीएम मोहन यादव ने कहा कि 'प्रदेश की शांति भंग करने वालों से सरकार सख्ती से निपटने में सक्षम है.' उन्होंने कहा कि 'हमारी सरकार सुशासन के लिए जानी जाती है. जहां भी व्यवस्थाओं में ढिलाई होती है, हम कठोरता से पेश आते हैं. मध्य प्रदेश शांति का टापू है.'
13 बसों को बनाया निशाना
उज्जैन के तराना में हिंसा, बजरंग दल नेता पर हमले के बाद बवाल..घरों पर पत्थरबाजी, बसों में आगजनी
— Zee News (@ZeeNews) January 23, 2026
तराना हिंसा की हकीकत!
उज्जैन के तराना में हिंसा पर स्थानीय लोगों का बयान, बोले-'अजान के बाद प्लानिंग के साथ लोग आए'
— Zee News (@ZeeNews) January 23, 2026
9 थानों की पुलिस तैनात
हिंसा को शांत करने के लिए तराना इलाके में 9 थानों के पुलिस बल को तैनात किया गया है. बता दें कि तराना के पूरे इलाके में अभी धारा 144 लागू कर दी गई है.
'शांति बनाए रखने की अपील'
वहीं तराना में तनाव के बीच विधायक महेश परमार भी पहुंचे. जहां पर विधायक ने पुलिस अधिकारियों से बात की. इस दौरान लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है.
तराना में धारा 144 लागू
तराना में तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा है. हालात को देखते हुए एसपी प्रदीप शर्मा खुद मौके पर मोर्चा संभाले हुए हैं. वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि मुस्लिम युवकों ने घरों और मंदिर पर पथराव किया. मन कामनेश्वर महादेव मंदिर पर पथराव की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई. स्थिति को काबू में रखने के लिए तराना में धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसका अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है.