Ujjain Violence Live: 'शांति भंग करने वालों से सख्ती से निपटेंगे...', उज्जैन हिंसा पर बोले सीएम मोहन, जानें पल-पल की अपडेट

Ujjain Tarana Violence Live Update: उज्जैन जिले के तराना इलाके में गुरुवार को मामूली विवाद के चलते हिंसा भड़क गई है. वहीं शुक्रवार दोपहर के बाद हालात इतने खराब हो गए कि आगजनी, पथराव और तोड़फोड़ भी शुरू हो गई. इतना ही नहीं एक बस को भी आग के हवाले कर दिया है. इसके अलावा, कई वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया गया है. हिंसा के चलते बाजार बंद कराने पड़े. मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है. लेकिन, अभी इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source