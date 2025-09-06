Chandra Grahan: सूतक काल में भी खुला रहता है MP का ये मंदिर, बिना रोक-टोक भक्त करते हैं भगवान के दर्शन
Chandra Grahan: सूतक काल में भी खुला रहता है MP का ये मंदिर, बिना रोक-टोक भक्त करते हैं भगवान के दर्शन

Lunar Eclipse 2025: 7 सितंबर को साल का आखिरी चंद्रग्रहण लगेगा. चंद्रग्रहण के चलते बाबा महाकाल की पूजा व्यवस्था में अहम बदलाव किया गया है. आइए जानते हैं सूतक के चलते महाकालेश्वर मंदिर में कब से कब तक मिंलेगे दर्शन....

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee News Desk|Last Updated: Sep 06, 2025, 12:42 PM IST
Ujjain Baba Mahakal Mandir: 07 सितंबर दिन रविवार को पूर्ण चंद्र ग्रहण लग रहा है. चंद्र ग्रहण भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, पश्चिमी और उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में दिखेगा. चंद्र ग्रहण के दौरान मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे. वहीं, उज्जैन स्थित बाबा महाकालेश्वर मंदिर के पूजन व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव किया जाएगा. यहां प्रतिदिन रात को होने वाली शयन आरती एक घंटे पहले होगी.

दरअसल, चंद्रग्रहण काल के दौरान मंदिरों में पूजा-पाठ करने और मूर्तियों को स्पर्श करने की मनाही होती है. ग्रहण के सूतक काल से लेकर ग्रहण मोक्ष तक देव प्रतिमाओं का स्पर्श और पूजा-अर्चना नहीं की जाती है. इसी क्रम में बाबा महाकाल के दर्शन-पूजन के नियमों में भी एक दिन के लिए बड़ा बदलाव हुआ है. चंद्रग्रहण के कारण बाबा महाकाल की शयन आरती और पट बंद करने के समय में बदलाव किया गया है.

जानिए बदलाव का समय
बाबा महाकाल की नियमित होने वाली शयन आरती 10.30 बजे की बजाय एक घंटे पहले होगी. ग्रहण रात  9:58 बजे से शुरू होगा. इसलिए रविवार को महाकाल की शयन आरती 9:15 बजे शुरू होकर 9:45 बजे तक संपन्न होगी. इसके बाद मंदिर के पट 9 बजकर 58 मिनट पर बंद कर दिए जाएंगे. वहीं, अगले दिन सुबह शुद्धिकरण के बाद प्रतिदिन की भाति भस्म आरती और दर्शन पूजन किया जाएगा. ग्रहण के अगले दिन यानी सोमवार को मंदिर को पानी से शुद्ध करने के बाद बाबा महाकाल को स्नान कराकर पूजन अभिषेक शुरू होगा.

सूतक काल में भी खुला रहता है दरबार
बाबा महाकाल के मंदिर की सबसे खास बात यह है कि चंद्र ग्रहण के दौरान नियमों में भले ही बदलाव होता है. लेकिन यह मंदिर सूतक काल में भी खुला रहता है. श्रद्धालु बिना रोक-टोक भगवान महाकाल के दर्शन करते हैं. ऐसी मान्यता है कि सूर्य और चंद्र बाबा महाकाल के ही अंश हैं. इसलिए ग्रहणकाल के दौरान यहां पूजा करने से नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है.

 

कब शुरू होगा चंद्रग्रहण का सूतक
चंद्रग्रहण रात को 09 बजकर 58 मिनट से शुरू हो रहा है. च्रंद्रग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले शुरू होता है. ऐसे में सूतक काल की शुरुआत 7 सितंबर को दोपहर 12: 58 मिनट से हो जाएगी. जिसका समापन देर रात 1 बजकर 26 मिनट पर ग्रहण के खत्म होने के साथ होगा. ग्रहण काल और सूतक के समय किसी भी तरह के शुभ काम करने से बचना चाहिए.

;