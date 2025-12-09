Advertisement
उज्जैन संभाग बना 'हर घर जल' योजना में प्रदेश में नंबर-1, 7 लाख से ज्यादा ग्रामीण घरों तक पहुंचा नल कनेक्शन

Ujjain News-मध्यप्रदेश में जल जीवन मिशन को नई सफलता मिली है. उज्जैन संभाग ने हर घर जल का लक्ष्य पूरा करते हुए सभी ग्रामीण परिवारों को नल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराकर ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वच्छ जल पहुंचाने की दिशा में प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 09, 2025, 10:32 PM IST
MP Ujjain Har Ghar Jal Yojana-मध्य प्रदेश के हर घर तक नल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में राज्य सरकार मिशन मोड में कार्य कर रही है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में जारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के निरंतर प्रयासों से जल जीवन मिशन को नई ऊंचाई मिल रही है. उज्जैन संभाग ने ‘हर घर जल’ के लक्ष्य को पूर्ण कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है. जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में उज्जैन प्रदेश का अग्रणी संभाग बना है, जहां अब तक 7 लाख 9 हजार 65 ग्रामीण परिवारों तक नल से शुद्ध जल पहुंचाया जा रहा है. हर घर नल से जल योजना प्रदेश की समृद्धि, आत्मनिर्भरता और खुशहाल ग्रामीण जीवन का आधार बनेगी.

शुद्ध पेज जल आपूर्ति से घटी जलजनित बीमारियां 
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पिछले दो वर्षों में गांव-गांव तक महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य एवं बच्चों के लिए शिक्षा और पोषण को प्राथमिकता दी है. प्रदेशभर में शुद्ध पेज जल सुविधाओं के विकास से बड़ी आबादी को राहत मिली है. जलजनित बीमारियों में कमी से ग्रामीण स्वास्थ्य में भी सकारात्मक सुधार नजर आ रहा है. पहले गांवों की महिलाएं दूर-दूर तक पानी लाने के लिए कठिनाई झेलती थीं, जिसमें उनका कीमती समय और मेहनत दोनों बर्बाद होती थी. लेकिन अब मुख्यमंत्री डॉ. यादव के कल्याणकारी प्रयासों से घर-घर के आंगन में नल से जल उपलब्ध होने लगा है. महिलाओं के सम्मान और आत्मविश्वास को नई दिशा मिली है. उन्हें शिक्षा, स्वच्छता और आजीविका के बेहतर अवसर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं.

उज्जैन संभाग के जिलों को मिला नल जल योजना का लाभ
उज्जैन संभाग के उज्जैन, देवास, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच और आगर-मालवा जिलों के कुल 7 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं. आगर-मालवा के 42,207, देवास के 1,65,383, नीचम के 31,957, उज्जैन के 1,71, 553, शाजापुर के 79,472, रतलाम के 1,49,603 और मंदसौर के 68,890 परिवार को नल जल योजना का लाभ मिला है. 

प्रत्येक ग्रामीण घर को नल से जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य 
जल जीवन मिशन के अंतर्गत यह केवल पाइपलाइन बिछाने का कार्य नहीं है, बल्कि जल संरक्षण, जल गुणवत्ता परीक्षण, स्थानीय लोगों की सहभागिता और ग्रामीण जीवन को सम्मानजनक सुविधाओं से जोड़ने का अभिनव प्रयास है, जिसमें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग सक्रियता के साथ कार्य कर रहा है. विभाग की ओर से शेष गांवों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है. जल्द ही प्रदेश के प्रत्येक ग्रामीण घर को नल से जल उपलब्ध कराया जाएगा.

उज्जैन संभाग बना हर घर जल योजना में प्रदेश में नंबर-1, लाखों घरों तक पहुंचा कनेक्शन
