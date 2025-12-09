उज्जैन संभाग बना 'हर घर जल' योजना में प्रदेश में नंबर-1, 7 लाख से ज्यादा ग्रामीण घरों तक पहुंचा नल कनेक्शन

MP Ujjain Har Ghar Jal Yojana-मध्य प्रदेश के हर घर तक नल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में राज्य सरकार मिशन मोड में कार्य कर रही है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में जारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के निरंतर प्रयासों से जल जीवन मिशन को नई ऊंचाई मिल रही है. उज्जैन संभाग ने ‘हर घर जल’ के लक्ष्य को पूर्ण कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है. जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में उज्जैन प्रदेश का अग्रणी संभाग बना है, जहां अब तक 7 लाख 9 हजार 65 ग्रामीण परिवारों तक नल से शुद्ध जल पहुंचाया जा रहा है. हर घर नल से जल योजना प्रदेश की समृद्धि, आत्मनिर्भरता और खुशहाल ग्रामीण जीवन का आधार बनेगी.

शुद्ध पेज जल आपूर्ति से घटी जलजनित बीमारियां

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पिछले दो वर्षों में गांव-गांव तक महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य एवं बच्चों के लिए शिक्षा और पोषण को प्राथमिकता दी है. प्रदेशभर में शुद्ध पेज जल सुविधाओं के विकास से बड़ी आबादी को राहत मिली है. जलजनित बीमारियों में कमी से ग्रामीण स्वास्थ्य में भी सकारात्मक सुधार नजर आ रहा है. पहले गांवों की महिलाएं दूर-दूर तक पानी लाने के लिए कठिनाई झेलती थीं, जिसमें उनका कीमती समय और मेहनत दोनों बर्बाद होती थी. लेकिन अब मुख्यमंत्री डॉ. यादव के कल्याणकारी प्रयासों से घर-घर के आंगन में नल से जल उपलब्ध होने लगा है. महिलाओं के सम्मान और आत्मविश्वास को नई दिशा मिली है. उन्हें शिक्षा, स्वच्छता और आजीविका के बेहतर अवसर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं.

उज्जैन संभाग के जिलों को मिला नल जल योजना का लाभ

उज्जैन संभाग के उज्जैन, देवास, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच और आगर-मालवा जिलों के कुल 7 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं. आगर-मालवा के 42,207, देवास के 1,65,383, नीचम के 31,957, उज्जैन के 1,71, 553, शाजापुर के 79,472, रतलाम के 1,49,603 और मंदसौर के 68,890 परिवार को नल जल योजना का लाभ मिला है.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रत्येक ग्रामीण घर को नल से जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य

जल जीवन मिशन के अंतर्गत यह केवल पाइपलाइन बिछाने का कार्य नहीं है, बल्कि जल संरक्षण, जल गुणवत्ता परीक्षण, स्थानीय लोगों की सहभागिता और ग्रामीण जीवन को सम्मानजनक सुविधाओं से जोड़ने का अभिनव प्रयास है, जिसमें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग सक्रियता के साथ कार्य कर रहा है. विभाग की ओर से शेष गांवों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है. जल्द ही प्रदेश के प्रत्येक ग्रामीण घर को नल से जल उपलब्ध कराया जाएगा.

यह भी पढ़ें-सानिया बनी सती! मंदिर में रचाई शादी, पारिवारिक विरोध के बावजूद नहीं बदला निर्णय

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!