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उज्जैन में महादेव को लगाया गया 500KG आम का भोग, 15 लीटर रस से अभिषेक, उमड़े श्रद्धालु

Ujjain News: उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर परिसर के भीतर स्थित प्राचीन श्री देवगुरु बृहस्पतिश्वर महादेव मंदिर में गुरु पुष्य नक्षत्र के शुभ अवसर पर एक विशेष आम महोत्सव का आयोजन किया गया. इस दौरान भगवान बृहस्पतिश्वर महादेव का 15 लीटर आम के रस से अभिषेक किया गया.

 

Written By  Animesh Singh|Edited By: Ranjana Kahar|Last Updated: May 22, 2026, 02:01 PM IST
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उज्जैन में महादेव को लगाया गया 500KG आम का भोग, 15 लीटर रस से अभिषेक, उमड़े श्रद्धालु

Ujjain News: गुरु पुष्य नक्षत्र के शुभ अवसर पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर परिसर में स्थित प्राचीन श्री देवगुरु बृहस्पतिश्वर महादेव मंदिर में एक मनमोहक दृश्य देखने को मिला, जिसने भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया. मंदिर में आयोजित एक विशेष आम महोत्सव के दौरान भगवान बृहस्पतिश्वर महादेव का 15 लीटर आम के रस से अभिषेक किया गया, और साथ ही लगभग 500 किलोग्राम आमों का एक विशेष भोग भी अर्पित किया गया.

सुबह से उमड़ी भक्तों की भीड़
सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ मंदिर परिसर में उमड़ने लगी. पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया, जो आमों की सुगंध, भजनों के गायन और जय श्री महाकाल के जयघोष से गूंज उठा. देवता को अत्यंत सुंदर आभूषणों से सजाया गया, और एक विशेष आरती के बाद भक्तों के बीच आम का प्रसाद वितरित किया गया.

आम के रस से अभिषेक
इस अवसर पर बाबा के मंदिर को दो तरह के आमों से सजाया गया था. आमों से सजे मंदिर की तस्वीरें और वीडियो लोगों के बीच आकर्षण का मुख्य केंद्र बन गए. कई भक्तों ने कहा कि यह पहली बार था जब उन्होंने महाकाल परिसर के भीतर इस तरह का अनोखा धार्मिक आयोजन देखा. मंदिर के पुजारी रूपम गुरु ने बताया कि यह विशेष आयोजन भक्तों के सहयोग से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जो गुरु पुष्य नक्षत्र के शुभ संयोग के साथ हुआ. उन्होंने आगे बताया कि आम के रस से किए गए अभिषेक के बाद देवता को एक विशेष भोग चढ़ाया गया, जिसके बाद भक्तों के बीच प्रसाद वितरित किया गया.

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जय श्री महाकाल के जयकारे से गूंजा परिसर
पूजा के बाद भक्तों के बीच आम का प्रसाद वितरित किया गया. जय श्री महाकाल के जयकारे से पूरा परिसर गूंज उठा, और भक्तों ने पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ इस आयोजन में भाग लिया. इस पूरे अवसर पर अत्यंत भक्तिमय वातावरण छाया रहा.

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