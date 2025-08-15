Ujjain News: महाकाल भस्म आरती के दौरान टीम इंडिया के कोच के साथ दिखी सोनल चौहान! जानिए कनेक्शन
Ujjain News: महाकाल भस्म आरती के दौरान टीम इंडिया के कोच के साथ दिखी सोनल चौहान! जानिए कनेक्शन

Mahakal Bhasma Aarti Darshan: स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर आज भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर और अभिनेत्री सोनल चौहान ने बाबा महाकाल के दर्शन किए. इस दौरान दोनों बाबा की विश्व प्रसिद्ध भस्म आरती में भी शामिल हुए. आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बाबा महाकाल का तिरंगे के तीन रंगों से श्रृंगार किया गया.

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 15, 2025, 08:39 AM IST
Ujjain News: महाकाल भस्म आरती के दौरान टीम इंडिया के कोच के साथ दिखी सोनल चौहान! जानिए कनेक्शन

Ujjain Mahakal News: विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आजादी के जश्न की विशेष झलक देखने को मिली. भगवान महाकाल को केसरिया, हरा और सफेद – तिरंगे के तीनों रंगों के वस्त्र अर्पित किए गए. भगवान के मस्तक पर भांग से बने चंद्र पर भी तिरंगा सजाया गया. आज महाकाल की भस्म आरती में भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर और अभिनेत्री एक साथ नजर आईं. 

दरअसल, 15 अगस्त के खास मौके पर तड़के भस्म आरती के समय मंदिर के कपाट खुलते ही उत्सव का माहौल नजर आया. सबसे पहले सभा मंडप में वीरभद्र जी के कान में स्वस्ति वाचन कर घंटी बजाकर भगवान से आज्ञा ली गई. इसके बाद सभा मंडप के चांदी के पट खोले गए और फिर गर्भगृह के पट खोलकर पुजारियों ने भगवान का श्रृंगार उतारकर पंचामृत पूजन किया. अंत में कर्पूर आरती के साथ भस्म आरती संपन्न हुई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए.

गौतम गंभीर व सोनल चौहान ने किए महाकाल के दर्शन
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय क्रिकेटर, टीम इंडिया के हेड कोच एवं लोकसभा के पूर्व सांसद गौतम गंभीर सपरिवार महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे और भस्मारती में सम्मिलित होकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया. इस दौरान अभिनेत्री एवं गायिका सोनल चौहान भी भस्मारती में मौजूद रहीं और उन्होंने भी विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर बाबा महाकाल से देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की.

यहां हम आपको स्पष्ट कर दें कि गौतम गंभीर भारतीय क्रिकेट टीम के कोच रहे हैं. जो पूर्व में नेता भी रह चुके हैं. वहीं,  सोनल चौहान एक अभिनेत्री हैं. जिन्होंने कई हिंदी और तेलुगु फिल्मों में काम किया है. सोनल और गौतम संयोगवश एक साथ बाबा महाकाल की भस्म आरती में दिख गए. इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन नहीं है.

रिपोर्ट- अनिमेष सिंह, जी मीडिया, उज्जैन

