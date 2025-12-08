10 दिन बंद रहेगी महाकाल भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग, जानिए कब और कैसे करें दर्शन

Bhasma Aarti Online Booking Close: नए साल पर भारी भीड़ को देखते हुए उज्जैन महाकाल मंदिर में 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक ऑनलाइन भस्म आरती बुकिंग सेवा बंद कर दी गई है. बता दें कि महाकाल के श्रद्धालु ऑफलाइन परमिशन और चलित दर्शन व्यवस्था से बाबा महाकाल के दर्शन कर सकेंगे.
Ujjain Bhasma Aarti Update: उज्जैन में महाकाल भस्म आरती के दौरान भक्तों की काफी भीड़ देखने को मिलती है. नए साल के मौके पर भारी भीड़ को संभालने के लिए मंदिर प्रबंध कमेटी ने एक बड़ा फैसला लिया है. नए साल के मौके पर बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए देशभर से लाखों श्रद्धालुओं के उज्जैन पहुंचते है. लेकिन इस साल अनुमान लगाया जा रहा है कि उज्जैन में 10 से 12 लाख तक श्रद्धालु पहुंच सकते हैं. वहीं श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई तरह की बेहतरीन सुविधाएं की जा रही हैं. ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी न हो.
बता दें कि महाकाल मंदिर प्रबंध समिति की तरफ से 25 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक कुल 10 दिनों तक भस्म आरती के लिए बुकिंग बंद कर दी है. इस दौरान श्रद्धालु ऑनलाइन माध्यम से भस्म आरती की बुकिंग नहीं कर सकेंगे. भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रबंधन की तरफ से फैसला लिया गया है कि भक्तों को सुगम दर्शन सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है. ताकि कोई अव्यवस्था न फैले और श्रद्धालुओं को परेशानी न हो.
श्रद्धालुओं के लिए फुल व्यवस्था
वहीं मंदिर प्रशासन ने मिली जानकारी के मुताबिक, इस अवधि में श्रद्धालु ऑफलाइन परमिशन के जरिए भस्म आरती के दर्शन कर सकेंगे या फिर चलित भस्म आरती की विशेष व्यवस्था का लाभ ले पाएंगे. पिछले वर्ष की तुलना में इस बार अधिक भीड़ की संभावना है, इसलिए सुरक्षा, कतार व्यवस्था और दर्शन मार्ग को लेकर व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं. मंदिर समिति का उद्देश्य है कि हर श्रद्धालु को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित दर्शन मिल सकें.
(रिपोर्टः अनिमेश सिंह, उज्जैन)
