Mahakal Bhasm Aarti: महाकाल की भस्म आरती में बैठने के लिए पहले ही तय होगी जगह, जानिए कौन बैठेगा सबसे आगे

Bhasm Aarti Mahakal Ujjain: बाबा महाकाल की भस्म आरती में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. बहुत जल्द बाबा महाकाल के भक्तों को आरती में शामिल होने के लिए एक नई और सुविधाजनक व्यवस्था का लाभ मिलेगा. दरअसल, महाकालेश्वर मंदिर समिति अब भस्म आरती की बुकिंग के साथ ही श्रद्धालुओं को बैठने की जगह (सीट) का नंबर भी जारी करेगी. ताकि आरती के दौरान बैठने को लेकर होने वाले धक्का-मुक्की और विवाद पर रोक लग सके.

जानिए क्यों लिया गया ऐसा फैसला

बताते चले कि अभी तक बाबा महाकाल की आरती में शामिल होने वाले भक्तों को यह पता नहीं होता कि उन्हें कहां बैठाया जाएगा. जिसे जहां जगह मिलता बैठ जाता. जिसके चक्कर में कई बार आगे सीट पाने को लेकर विवाद होते रहते थे. पुरानी व्यवस्था में जो पहले अंदर पुहंचता है, उसे आगे जगह आसानी से मिल जाती है. कई बार इसको लेकर विवाद भी उत्पन्न हो जाते. लेकिन नई व्यवस्था "पहले आओ, पहले पाओ" के सिद्धांत पर काम करेगी. यानी जो श्रद्धालु भस्म आरती की टिकट पहले बुक कराएंगे, उन्हें आगे की पंक्ति में बैठने का मौका मिलेगा.

पहले ही कंफर्म हो जाएंगे स्थान

ज्ञात हो कि महाकालेश्वर मंदिर समिति द्वारा इस फैसले का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी भक्तों को उनकी बुकिंग के क्रम के अनुसार उचित स्थान मिले. साथ ही यह धारणा भी दूर हो कि केवल वीवीआईपी ही आगे बैठ सकते हैं. अभी तक श्रद्धालुओं को यह पता नहीं होता था कि उन्हें कहां बैठना है, लेकिन यह अब पहले की कंफर्म हो जाएगा कि उन्हें आगे की पंक्ति में बैठना है या फिर पीछे की पंक्ति में. नई व्यवस्था को लेकर मंदिर समिति द्वारा तैयारी जारी है

जानिए क्या बोले उज्जैन कलेक्टर

महाकाल मंदिर में भस्म आरती को लेकर बन रही नई व्यवस्था को लेकर उज्जैन कलेक्टर रौशन कुमार सिंह ने कहा, "भस्म आरती दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्थान तय करने की व्यवस्था बना रहे हैं. दर्शन बुकिंग के साथ ही श्रद्धालुओं को यह भी पता लग जाएगा कि उन्हें कहां बैठना है. व्यवस्था को लेकर तैयारियां जारी हैं. मंदिर में अन्य तकनीकी नवाचार भी कर रहे हैं."

