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Mahakal News: विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में इन दिनों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है. बाबा महाकाल के दर्शन के लिए देशभर से भक्त बड़ी संख्या में उज्जैन पहुंच रहे हैं. अधिक मास, धार्मिक आयोजनों और अवकाश के चलते मंदिर में दर्शनार्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही है. हालात ऐसे हैं कि बीते 15 दिनों में 25 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन कर चुके हैं.
मंदिर प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक, 20 मई से 3 जून तक प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु मंदिर पहुंचे. 24 मई को सबसे ज्यादा 2 लाख 46 हजार 776 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए. वहीं 23 मई को 1 लाख 95 हजार 106 और 25 मई को 1 लाख 96 हजार 480 श्रद्धालु बाबा के दरबार में पहुंचे. सप्ताहांत और अवकाश के दिनों में मंदिर परिसर भक्तों की भीड़ से पूरी तरह भरता नजर आया.
मई महीने में तोड़े सारे रिकॉर्ड
मई के लास्ट सप्ताह में भी श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ. वहीं 28 मई को 1 लाख 81 हजार 558, 29 मई को 1 लाख 76 हजार 448 और 30 मई को 1 लाख 78 हजार 588 श्रद्धालुओं ने भगवान महाकाल के दर्शन किए. जून माह की शुरुआत में भी यह सिलसिला जारी रहा. 1 जून को 1 लाख 27 हजार 23, 2 जून को 1 लाख 31 हजार 223 और 3 जून को 1 लाख 30 हजार 223 श्रद्धालु मंदिर पहुंचे.
महाकाल के प्रति अटूट आस्था
बाबा महाकाल के प्रति भक्तों की अटूट आस्था का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भीषण गर्मी के बावजूद श्रद्धालु घंटों कतार में लगकर दर्शन कर रहे हैं. सुबह की भस्म आरती से लेकर देर रात होने वाली शयन आरती तक मंदिर परिसर में भक्तों की मौजूदगी बनी रहती है. धार्मिक नगरी उज्जैन में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या से शहर की आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिली है. होटल, धर्मशालाएं, परिवहन सेवाएं और स्थानीय व्यापारियों के यहां भी रौनक देखने को मिल रही है.
श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम
वहीं मंदिर प्रशासन श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दर्शन व्यवस्था, सुरक्षा और पेयजल सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को लगातार मजबूत कर रहा है. बाबा महाकाल के दरबार में उमड़ रहा यह जनसैलाब एक बार फिर साबित कर रहा है कि आस्था की राजधानी उज्जैन में श्रद्धा का प्रवाह कभी थमता नहीं, बल्कि हर दिन और अधिक मजबूत होता जाता है.
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