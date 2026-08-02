महाकाल की सवारी को लेकर उज्जैन में अलर्ट, 1600 पुलिसकर्मी तैनात, 250 CCTV-3 ड्रोन से निगरानी

पुलिस की लोगों से अपील

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, रविवार दोपहर तक करीब 2.5 लाख श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन कर चुके थे, लेकिन कहीं भी जाम जैसी स्थिति नहीं बनी. सोमवार को पहली सवारी के दौरान 4 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने और 70 हजार से ज्यादा वाहनों के शहर में आने का अनुमान है. एसपी प्रदीप शर्मा ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे निर्धारित पार्किंग स्थलों का उपयोग करें, यातायात व्यवस्था का पालन करें और पुलिस के निर्देशों का सहयोग करें. उन्होंने कहा कि कुछ स्थानों पर डायवर्जन के कारण 5 से 10 मिनट का अतिरिक्त समय लग सकता है, लेकिन यह व्यवस्था श्रद्धालुओं को मंदिर और सवारी मार्ग के अधिक निकट पहुंचाने तथा उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है. पुलिस का प्रयास है कि हर श्रद्धालु बाबा महाकाल की पहली सवारी के दर्शन सुरक्षित, व्यवस्थित और सहज वातावरण में कर सके.