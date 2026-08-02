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महाकाल की सवारी को लेकर उज्जैन में अलर्ट, 1600 पुलिसकर्मी तैनात, 250 CCTV-3 ड्रोन से निगरानी

Ujjain Alert News: उज्जैन में बाबा महाकाल की श्रावण महीने के पहले सोमवार को पहली सवारी निकाली जाएगी. इसको लेकर उज्जैन पुलिस अलर्ट मोड पर है. पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं. इसके लिए सवारी मार्ग पर 1600 पुलिसकर्मी, 250 से ज्यादा सीसीटीवी, 3 ड्रोन लगाए गए हैं.

Written ByAnimesh SinghEdited ByManish kushawah
Published: Aug 02, 2026, 09:13 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 09:13 PM IST
महाकाल की सवारी को लेकर उज्जैन में अलर्ट, 1600 पुलिसकर्मी तैनात, 250 CCTV-3 ड्रोन से निगरानी
Image Credit: AI Generated Images

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Animesh Singh

Animesh Singh

अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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