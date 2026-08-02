महाकाल की सवारी को लेकर उज्जैन में अलर्ट, 1600 पुलिसकर्मी तैनात, 250 CCTV-3 ड्रोन से निगरानी

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Ujjain News: श्रावण मास के पहले सोमवार और बाबा महाकाल की सवारी को लेकर उज्जैन पुलिस ने सुरक्षा के खास इंतजाम किए हैं. सोमवार को निकलने वाली सवारी में लाखों श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा से लेकर ट्रैफिक प्रबंधन तक हर स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली हैं. पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने बताया कि इस बार श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम दर्शन कराने पर विशेष ध्यान दिया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या जाम की स्थिति न बने.
सवारी मार्ग पर करीब 1,600 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे. इनमें 150 महिला पुलिसकर्मी और 300 से अधिक यातायात पुलिसकर्मी शामिल हैं. पूरी व्यवस्था की निगरानी के लिए 250 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जबकि 3 ड्रोन लगातार आसमान से सवारी मार्ग पर नजर रखेंगे. इसके अलावा, पूरे क्षेत्र को 13 जोन में विभाजित कर कंट्रोल रूम से 24 घंटे मॉनिटरिंग की जाएगी.
बड़े-बड़े सूचना बोर्ड लगे
सुरक्षा के लिहाज से बीडीडीएस (बम निरोधक दस्ता) और डॉग स्क्वाड की टीमें लगातार सवारी मार्ग, आसपास की गलियों और खास स्थानों की जांच कर रही हैं. पुलिस का कहना है कि किसी भी तरह की सुरक्षा चूक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी. यातायात व्यवस्था को लेकर भी विशेष योजना बनाई गई है. शहर के सभी प्रमुख प्रवेश मार्गों पर ट्रैफिक पुलिस तैनात रहेगी. श्रद्धालुओं के वाहनों के लिए अलग-अलग पार्किंग स्थल निर्धारित किए गए हैं और मार्गों पर बड़े-बड़े सूचना बोर्ड लगाए गए हैं. पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया और विभिन्न माध्यमों से ट्रैफिक प्लान की जानकारी भी लोगों तक पहुंचाई जा रही है.
पुलिस की लोगों से अपील
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, रविवार दोपहर तक करीब 2.5 लाख श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन कर चुके थे, लेकिन कहीं भी जाम जैसी स्थिति नहीं बनी. सोमवार को पहली सवारी के दौरान 4 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने और 70 हजार से ज्यादा वाहनों के शहर में आने का अनुमान है. एसपी प्रदीप शर्मा ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे निर्धारित पार्किंग स्थलों का उपयोग करें, यातायात व्यवस्था का पालन करें और पुलिस के निर्देशों का सहयोग करें. उन्होंने कहा कि कुछ स्थानों पर डायवर्जन के कारण 5 से 10 मिनट का अतिरिक्त समय लग सकता है, लेकिन यह व्यवस्था श्रद्धालुओं को मंदिर और सवारी मार्ग के अधिक निकट पहुंचाने तथा उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है. पुलिस का प्रयास है कि हर श्रद्धालु बाबा महाकाल की पहली सवारी के दर्शन सुरक्षित, व्यवस्थित और सहज वातावरण में कर सके.
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