महाकाल गर्भगृह में कब से मिलेगी आम लोगों को एंट्री? डेढ़ साल से लगी है रोक; अब हाई कोर्ट सुनाएगा फैसला

Mahakal Mandir Garbh Grah Darshan: उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों के दर्शन को लेकर अलग-अलग व्यवस्था है और महाकाल गर्भगृह में आम श्रद्धालुओं के प्रवेश पर करीब डेढ़ साल से रोक लगी हुई है. लेकिन, नेता और वीआईपी आसानी से गर्भगृह में प्रवेश पा रहे हैं. अब यह मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इंदौर बेंच में पहुंच गया है और हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब हाई कोर्ट को आम लोगों के महाकाल गर्भगृह में एंट्री पर फैसला करना है. वीआईपी कल्चर को लेकर हाई कोर्ट में दायल याचिका में बताया गया है कि आम भक्तों को भगवान से दूर रखा जाता है, जबकि वीआईपी नेता, नेताओं के बेटे और व्यापारियों को गर्भगृह में प्रवेश दिया जाता है. ऐसे में आम भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है.

याचिका में क्या की गई है मांग?

इंदौर के याचिकाकर्ता दर्पण अवस्थी ने वकील चर्चित शास्त्री ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर बताया है कि लाखों श्रद्धालु दूर-दूर से आते हैं, लेकिन उन्हें गर्भगृह के बाहर से ही दर्शन करना पड़ता है. जबकि, नेता और अन्य वीआईपी लोग आसानी से गर्भगृह में पहुंचकर पूजा-अर्चना करते हैं. याचिका में राज्य सरकार, महाकालेश्वर मंदिर ट्रस्ट समिति, उज्जैन कलेक्टर और एसपी को पक्षकार बनाया गया है. याचिका का समर्थन करते हुए अखिल भारतीय पुजारी महासंघ ने कहा है कि दर्शन को लेकर नीति बनाई जाए, जिसके तहत आम श्रद्धालु भी गर्भगृह में जाकर बाबा महाकाल के दर्शन कर सकें. महासंग का कहना है कि दर्शन के लिए भले ही शुल्क और समय निर्धारित कर दिया जाए.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- महाकाल की भस्म आरती में बैठने के लिए पहले ही तय होगी जगह, जानिए कौन बैठेगा सबसे आगे

क्यों बंद है महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में दर्शन?

विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में करीब डेढ़ साल से श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगी हुई है. तब से सिर्फ पुजारियों, सीएम, राज्यपाल या अतिविशिष्ट श्रद्धालुओं को ही गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति है. डेढ़ साल से आम लोग 50 फीट दूर से महाकाल के दर्शन कर रहे हैं. मंदिर समिति का तर्क है कि महाकाल लोक बनने से पहले रोजाना 20 से 30 हजार श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते थे, लेकिन अब ये संख्या चार गुना से ज्यादा बढ़ गई है और अब रोजाना डेढ़ से दो लाख श्रद्धालु पहुंचते हैं. ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में भक्तों को गर्भगृह में प्रवेश देना संभव नहीं है.